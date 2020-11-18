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Сохранят ли жеребьевку отмененного конкурса организаторы "Евровидения-2021"?

13:15 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса

Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия.
Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Поскольку в конкурсе 2021 года будут участвовать та же 41 страна, которая должна была петь в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", - говорится в коммюнике конкурса.

Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.

Источник: ТАСС

евровидение жеребьевка конкурс Евровидение
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