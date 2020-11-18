Очень сложный мужчина-Скорпион: 10 истин о любви, отношениях и многом другом

Вот что вам следует знать о мужчинах-Скорпионах в отношениях и о том, как любить мужчину-Скорпиона так, чтобы он всегда интересовался вами.

Иногда он может быть всезнайкой

Вы встречаетесь, влюблены или замужем за мужчиной-Скорпионом? Если да, то вы, вероятно, кое-что узнали о нем за время, проведенное вместе.

Хотя важно помнить, что этот знак является лишь одним из аспектов натальной карты любого человека, это положение, которое представляет наш сознательный разум, жизненную силу и волю к жизни, оказывает особенно сильное влияние на наши доминирующие черты личности, а также наше поведение и совместимость в любви и отношениях.

Основные факты о мужчине-Скорпионе, которые нужно знать

Даты Скорпиона: 23 октября - 21 ноября.

Элемент: Вода

Модальность: фиксированная

Правящие планеты: Марс (бог войны) и Плутон (бог подземного мира)

Символ: Скорпион.

Влюбленный Скорпион

Время, проведенное с мужчиной-Скорпионом, наверняка запомнится. Когда он влюбляется, он отдает вам свое сердце и душу.

1. Имейте в виду, что мужчинам-Скорпионам нравится быть правым во всем

«Я уже говорил» может быть самой раздражающей фразой в его речи. Никто не любит признавать, что был в чем-то неправ.

То же самое и с мужчинами-Скорпионами. Иногда он может быть всезнайкой, что тоже не менее раздражает, но только потому, что ему не нравится удар по своему эго.

Конечно, он не может быть всегда прав во всем. Бывают моменты, когда вы знаете то, чего не знает он, и наоборот. Используйте это как возможность научить его чему-то новому.

2. Знайте, что он легко ревнует к другим мужчинам в вашей жизни

Это объятие с вашим другом-мужчиной длилось слишком долго, или этот парень на улице слишком широко улыбнулся, что показалось вам слишком дружелюбным. Может быть, он подозрительно относится к вашему коллеге-мужчине, даже если вы сто раз говорили ему, что между вами ничего не происходит.

Ревность - сильная эмоция, и в его глазах каждый мужчина, с которым вы сталкиваетесь, представляет собой потенциальную угрозу.

Один из способов помочь подавить это чувство ревности - осознать и признать, что его незащищенность в отношениях не является личной для вас. В глубине души он может чувствовать, что в чем-то недостаточно хорош.

Мягко напомните ему, что вы смотрите только на него, проявив немного большую нежность.

3. Помните, что дружба важна для него

Он знает своего лучшего друга с детства и некоторых других близких друзей примерно столько же. Для него важны давние дружеские отношения, потому что он знает, что хороших друзей найти сложно.

Он верный и верный друг, и он будет рядом со своими друзьями в хорошие и плохие времена.

Так что постарайтесь не злиться на него, если он выбегает посреди вашего последнего запоя на Netflix, чтобы помочь своему приятелю. Его преданность и преданность тоже будут рядом с вами.

4. Не пытайтесь приготовить ему сюрприз - он все поймет

Если вы пытаетесь спланировать вечеринку-сюрприз на день рождения для своего мужчины-Скорпиона, скорее всего, он уже все знает. Он может не знать точно, что вы запланировали, но он знает, что что-то происходит.

Скорпионы от природы крайне подозрительны. Вы обнаружите, что его навыки восприятия соперничают с навыками ветерана-детектива. Он прислушивается к своему внутреннему голосу и обращает внимание на свое окружение.

Если вы крадетесь и ведете себя тише, чем обычно, это будет для него тревожным сигналом. Если вы пытаетесь что-то скрыть от него, это не останется скрытым навсегда.

5. Он ничего не боится

Его волнуют новые вызовы. Вы обнаружите, что он ухватился за шанс попробовать что-то новое. Будь то прыжки с парашютом, альпинизм или поход в одиночку в лесу на выходные, его ничто не пугает. Его храбрость не знает границ.

Воспользуйтесь этим, предложив ему попробовать то, что вам нравится. Он оценит возможность найти что-то новое, что можно покорить и полюбить.

6. Если вы не можете быть честным с мужчиной-Скорпионом, вы не можете поддерживать с ним отношения

Это звучит грубо, но честность - одна из тех вещей, которые он ценит в отношениях превыше всего. И вам тоже стоит! Если у вас в шкафу есть скелеты, сейчас самое время сказать ему. Здоровье, отношения основаны на честности.

Вам не нужно раскрывать все свои секреты, просто расскажите ему, что вы действительно чувствуете по поводу определенных вещей. Он считает, что честность важна в отношениях, потому что это то, как он узнает вас настоящего.

7. Ему нравится брать на себя ответственность за ситуации, так что позвольте это ему

Из него получается отличный лидер, потому что он может сохранять спокойствие, хладнокровие и собранность в стрессовых ситуациях. Его трудовая этика не знает границ, и он точно знает, как справиться с ситуацией, потому что он уже испытал ее и нашел лучшее решение.

Он напорист и предан своему делу, поэтому люди всегда будут его слушать, потому что знают, что могут на него рассчитывать.

8. Если вы не умеете легко принимать решения, между вами ничего не получится

Скорпионы сильно не любят пассивных людей. Он из тех людей, которые всегда знают, чего хотят и как этого добиться. Он не слоняется вокруг да около и не принимает вещи такими, какие они есть; он сразу переходит к делу.

Если вам есть что сказать, говорите! Не держите свое мнение при себе. Он может быть немного устрашающим , но вы его не обидите. Он искренне хочет знать, что вы думаете.

9. Мужчина-Скорпион говорит вам, что у него на уме, так что будьте готовы

Он, вероятно, будет первым, кто скажет: «Я люблю тебя». Он не будет тратить зря время, отрицая или скрывая свои чувства к вам.

Скорпионы живут, чтобы выражать свои эмоции. Это хорошо для вас, потому что вам никогда не придется задаваться вопросом, как он на самом деле к вам относится.

Он не будет бояться плакать на свадьбе сестры или визжать, как маленькая девочка, когда вернется домой и расскажет вам о своем повышении по службе. Ему нравится быть свободным от стереотипов, которые мужчины не разделяют, когда им не все равно.

10. Он увлечен всем, особенно жизнью

Он без ума от вас, своей работы, каякинга, пеших прогулок, готовки и строительства вещей своими руками. Как и у других Скорпионов, его страсть проявляется во всем, что он любит.

Иногда он может настолько увлечься своей работой или проектом, что теряет счет времени. Но все же вы можете сидеть там весь день и смотреть, как он работает, потому что вам нравится, как он вкладывает свое сердце и душу во все, чем он увлечен.

Черты характера мужчины-Скорпиона

Мужчины-Скорпионы известны своей энергичностью, загадочностью, страстностью, созерцательностью, скрытностью, высокой сексуальностью, восхитительно чувственными, глубоко эмоциональными, а иногда и мстительными.

Он может быть тем, кто твердо придерживается своих взглядов и убеждений, но он также, вероятно, способен проявить к вам сострадание, понимание и преданность, которых вы никогда не знали.

Совместимость

Если вы Рак, Козерог, Рыбы или Дева, возможно, что вам больше всего нравится в мужчине-Скорпионе в вашей жизни, это то, что он идеально вам подходит.

Но помните, что даже если ваш знак зодиака не считается одним из наиболее совместимых со Скорпионом , это не означает, что ваши отношения не предназначены для того, чтобы быть или не могут работать. Опять же, у вас обоих гораздо больше мест в ваших картах рождения, которые влияют на вашу жизнь и личность, поэтому постарайтесь не сосредотачиваться слишком сильно на своих знаках Солнца.

Когда дело доходит до любви, особенно важна совместимость со знаком Венеры .

Знаменитые мужчины-Скорпионы

Некоторые из самых известных знаменитостей, рожденных под знаком Скорпиона, включают Дрейка, Райана Рейнольдса, Леонардо Ди Каприо, Мэттью МакКонахи, Райана Гослинга, Билла Гейтса, Шона П. Дидди Комбс, Джимми Киммел, Оуэн Уилсон, Джерард Батлер, Б.Д. Вонг, Хоакин Феникс, Адам Драйвер, Гордон Рамзи и Дэвид Швиммер.

Источник: yourtango