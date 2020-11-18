Отменил охоту на лося 2020 губернатор Травников. Кто вернет 1,2 млн рублей за купленные путевки охотникам Бердска?

Путевки на добычу сохатого были распроданы еще до того, как вышло постановление о запрете охоты. Порядок возврата лицензий и денег неизвестен.

Численность лосей в Новосибирской области по сравнению с 2016 годом увеличилась в три раза

Возмущены отменой охоты на лося охотники Бердска. За путевки на добычу сохатых они выложили кругленькие суммы. Как теперь вернуть деньги?

-В июле были утверждены квоты, они прошли согласования, экспертизы, Москва утвердила квоты. За два два дня до открытия охоты в силу вступает постановление губернатора Новосибирской области об ограничении охоты. Делали запрос в министерство природных ресурсов, где ответили, что нецелесообразно закрывать охоту, так как прирост лося по сравнению с 2016 годом в Новосибирской области увеличился в три раза. В постановлении, подписанном губернатором, ограничение охоты объясняется тем, что его поголовье снизилось на пять процентов по сравнению с прошлым годом, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 ноября председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

По данной проблеме сенатор Александр Карелин дал ответ президенту Российской ассоциации охотников и рыболовов Татьяне Арамилевой. Он отметил, что в Новосибирской области в результате сложностей при исполнении законов, регулирующих сохранение охотничьих ресурсов и охоты, в части распределения лицензий, разыгранных на конкурсе, и лицензий, выданных для других участников, губернатором принято решение о запрете охоты на лося, но сохранена возможность охоты на косулю. Для устранения коллизии в Законодательном собрании Новосибирской области создается рабочая группа из представителей всех фракций и комитетов. По итогам работы группы будут подготовлены проекты решений.

-Я продал все лицензии. Люди ходят ко мне. Я не знаю порядок возврата лицензий, как они будут возвращаться. Как я буду людям деньги возвращать — не знаю ничего.

В бердском охотобществе было продано 11 путевок на добычу лося. Каждая путевка обошлась в 70 тыс. рублей. Всего 770 тыс. рублей. Плюс еще проданы путевки на весну на 500 тыс. рублей.

-Как нам быть с разрешениями, как нам возврат организовывать, как налоги с этих путевок, которые мы уже оприходовали. Какой должна быть технология. Ведь мы уже и госпошлину оплатили. Как нам с охотниками быть? - недоумевает Игорь Александрович.

По словам Игоря Кашина, была написана жалоба на президента, ее перенаправили в минприроды, оно в свою очередь дало ответ новосибирскому министерству, а также направило письмо губернатору Травникову. Сейчас готовится исковое заявление в суд — отменить постановление губернатора о запрете на охоту на лося.

Охота на лося должна была открыться с 15 ноября, а закончиться 31 декабря.

Остались вопросы, на которые министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области так и не получило ответы от правительства Новосибирской области , отметил Игорь Кашин. Он озвучил их.

Проект постановления был размещен 27 октября 2020 года на портале «Электронная демократия Новосибирской области» и должен был проходить обсуждения до 3 ноября 2020 года. Но был принят до окончания данной процедуры — это игра в демократию? Или действительно правительству Новосибирской области не интересно мнение жителей при принятии данного постановления?

Как быть охотникам, которые получили разрешение на лося еще до публикации постановления, а именно, до 27 октября 2020 года. Ведь закон обратной силы не имеет или имеет «если очень нужно»? Кто им вернет деньги и потраченное время?

Как быть охотпользователям, которые уже реализовали документы на добычу лося?

Кто возместит охотпользователям потери, которые они уже понесли вследствие закрытия охоты на лося?

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