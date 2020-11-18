Дистанционные уроки предложили подвести под стандарты в России

Перевод школ, колледжей и вузов на дистанционный режим работы весной 2020 года стал одной из неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Для дистанционных уроков предлагают разработать единый регламент

Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по координации вопросов по реализации дистанционных образовательных технологий в школах, Минобрнауки — в вузах. Законопроект о донастройке дистанционного образования депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании 18 ноября в первом чтении.

Перевод школ, колледжей и вузов на дистанционный режим работы весной 2020 года стал одной из неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Однако по итогам всероссийского дистанта стало понятно, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов.

Для их устранения сенаторами Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре во главе с председателем Лилией Гумеровой были разработаны необходимые поправки по донастройке дистанционного образования. Законопроект уточняет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения при реализации дистанционных образовательных программ. Подзаконными актами министерства пропишут регламент такого обучения для школ, вузов и колледжей.



В настоящее время, обращают внимание авторы, деятельность министерств по организации данного направления обучения носит лишь рекомендательный характер «Про всеобщее и единственно возможное онлайн-образование в документе нет ни слова, онлайн-обучение рассматривается как общая часть комплекса образовательной систем», — ранее сказала «Парламентской газете» глава Комитета Совета

Федерации по науке, образованию и культуре и инициатор проекта Лилия Гумерова. По её словам, такой закон нужен, если в стране или отдельно взятом регионе объявят режим чрезвычайной ситуации. «В таком случае каждая школа будет иметь инструкцию: сколько должен длиться урок, какая у ребят нагрузка, на основании чего учитель ставит оценки в онлайне и так далее», — поясняет сенатор. Законопроект получил поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Профильный комитет Госдумы также поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал палате принять его в первом чтении. По мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, ко второму чтению необходимо привести проект закона в соответствие с СанПиНам, согласно которым ученику нельзя проводить перед экранами гаджетов более пяти часов в неделю. Этот вопрос потребуют отдельной доработки во втором чтении, считает депутат.

Источник: pnp.ru