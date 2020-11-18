Губернатор Травников: Выдвинется ли на второй срок мэр Бердска Шестернин, спросите у него самого

В региональном правительстве заявили, что глава Новосибирской области не в праве выдвигать кандидатуры на должность глав муниципалитетов. Это решение гражданина. Прямые выборы мэра Бердску возвращать не собираются.

До 20 октября мэр Бердска Евгений Шестернин находится в отпуске, а через неделю у него истекает срок полномочий

«Курьер. Среда. Бердск» 17 ноября получил ответ на запрос губернатору Новосибирской области Андрею Травникову о предстоящих в Бердске в ближайшее время выборов мэра. Напомним, что срок полномочий нынешнего главы города Евгения Шестернина истекает практически через неделю — 26 ноября.

После этой даты бердские депутаты должны избрать четверых членов комиссии, которой предстоит провести конкурсный отбор среди кандидатов на высшую муниципальную должность. Как отмечал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Владимир Голубев, вероятнее всего, сам конкурс проведут уже в 2021 году — после новогодних каникул. А пока назначат членов комиссии на сессии и объявят прием заявок на замещение вакансии мэра Бердска.

- После 26 ноября, когда закончатся полномочия главы, мы должны в течение месяца собраться и вынести решение по комиссии. Мы можем это сделать и 17 декабря, а можем и раньше, - отметил Владимир Голубев, подчеркнув, что время для окончательного принятия решения еще есть. - Но у меня, если честно, есть желание провести внеочередную сессию, чтобы побыстрее запустить весь процесс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин останется руководить городом до дня избрания нового градоначальника.

- Руководить городом будет Шестернин, - пояснил спикер депутатского корпуса. - По Уставу города до момента избрания нового главы исполняет обязанности руководителя администрации города старый мэр.

При чем тут губернатор

Опосредованное участие в бердских выборах принимает и глава региона. Он назначает четырех членов конкурсной комиссии (состоит из 8 человек по Уставу Бердска). В 2015 году Шестернина «выдвинул» тогдашний губернатор Владимир Городецкий. И не скрывал этого. Громкое дело о взятке предыдущего бердского градоначальник Ильи Потапова стало поводом для изменения областного закона. Он оставил прямые выборы мэров только Новосибирску и наукограду Кольцово. В остальных муниципальных образованиях региона, в том числе и в Бердске, глав выбирают по конкурсу — депутаты голосуют за одного из фаворитов конкурсного отбора.

С этого законодательного разъяснения и начал ответ, подготовленный департаментом регионального развития, на редакционный запрос губернатор.

«Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об организации общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено три способа избрания главы муниципального образования. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (п. 1 ч. 2 ст. 36 Федерального закона №131)», - пояснили в правительстве Новосибирской области.

И отметили, что в Бердске, как и в других муниципалитетах региона, применим третий вариант — по конкурсу. Глава городского округа избирается на 5 лет и возглавляет местную администрацию. Аналогичное положение утверждено и уставом Бердска (ч. 2 ст. 33).

Вопросы редакции:



Кого предложит губернатор Новосибирской области в состав конкурсной комиссии по выборам главы администрации Бердска?

Ответы Травникова:

В силу положений ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона №131 порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается представительным органом муниципального образования. Решением Совета депутатов г. Бердска от 07.11.2019 №329 утвержден Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы г. Бердска. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы г. Бердска формируется Советом депутатов г. Бердска и состоит из 8 членов. Половина членов комиссии назначается Советом депутатов г. Бердска, половина — Губернатором Новосибирской области.

В связи с окончанием полномочий главы г. Бердска Шестернина Е. А. На 27.11.2020 запланировано проведение внеочередной сессии Совета депутатов г. Бердска, на которой будет принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы г. Бердска. Только после этого Губернатор Новосибиркой области примет решение о назначении своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы г. Бердска.

Вопросы редакции:

Выдвинуты ли на конкурс по выборам главы администрации Бердска кандидаты от губернатора Новосибирской области? Если да, то назовите их фамилию, имя, отчество, место работы. Если нет, то по какой причине?

Ответ Травникова:

Федеральным законом №131 не предусмотрена возможность выдвижения кем-либо кандидатов на должность главы муниципального образования, в том числе и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Граждане Российской Федерации самостоятельно принимают решение об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

Вопрос редакции:

Будет ли выдвигаться действующий глава администрации Бердска Евгений Шестернин на должность главы города на 2020-2025 годы?

Ответ Травникова:

Вопрос о том, будет ли выдвигаться на следующий срок глава г. Бердска Шестернин Е. А. необходимо адресовать ему самому.

(Стоит напомнить, что Шестернин в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что вопрос участия в выборах не находится в компетенции администрации города. Пока Шестернин не сделал заявления о возможном участии в борьбе за мэрское кресло. Ранее были разговоры о том, что он собирается покинуть город и вернуться в Новосибирск, где до 2015 года был замом главы Центрального округа. Но ближе к моменту Х в кулуарах обсуждают решение мэра снова баллотироваться на высший муниципальный пост. 20 ноября он выходит из отпуска).

Вопросы редакции:

Рассматривается ли вопрос возвращения прямых выборов главы Бердска путем общенародного голосования? Возможно ли изменение областного закона по выборам глав муниципальных образований?

Ответ Травникова:



В настоящее время вопрос изменений в Закон Новосибирской области от 24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», в том числе в части изменения порядка избрания главы г. Бердска, не рассматривается.

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