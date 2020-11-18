Можно ли материнским капиталом погасить военную ипотеку?

Ранее из закона, согласно которому предоставлялось право направлять средства маткапитала на погашение ипотеки, была исключена формулировка о распространении этой нормы и на «иные организации».

Военным предложили погашать ипотеку с помощью маткапитала

Российским военнослужащим могут вернуть право направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки в накопительно-ипотечной системе (НИС). Соответствующий законопроект депутатов ЛДПР, принятый в первом чтении, планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 18 ноября.

Поправки вносятся в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Предлагаемые поправки позволят всем лицам, имеющим права на меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направить средства материнского (семейного) капитала на погашение своих обязательств по заключенным с законными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита (займа)», — говорится в пояснительной записке к документу.



Ранее из закона, согласно которому предоставлялось право направлять средства маткапитала на погашение ипотеки, была исключена формулировка о распространении этой нормы и на «иные организации». Эти изменения были обоснованы необходимостью предотвращения хищения бюджетных денежных средств. Но, в то же время, в правах оказались ограничены военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы. Парламентарии предлагают включить в этот перечень организации, предоставляющие ипотечные займы в соответствии с требованиями единого института развития в жилищной сфере.

Источник: pnp.ru