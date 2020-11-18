"Я покажу тебе Кирюшу": Дерзит СМИ и отправляет на репортаж по аптекам избивший журналиста Болдырева сотрудник пресс-центра мэрии Бердска Цветков. Его уволили?

"Я вам советую заняться чем-нибудь полезным. Например, звонить в аптеки узнавать про лекарства", - сказал "Курьер. Среда. Бердск" Кирилл. А бердчане пишут: в интернете публикации Цветкова теперь не останутся без особого внимания публики. А всем "морду" он не набьёт.

Журналист Сергей Болдырев

Продолжил работу в пресс-центре мэрии избивший журналиста Болдырева работник пресс-центра мэрии Кирилл Цветков. И продолжил дерзить журналистам. Напомним, Цветков ворвался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов за репост с сарказмом журналисту Болдыреву.

Болдырев VS Цветков

"Курьер. Среда. Бердск" связался с Кириллом 18 ноября и уточнил, работает ли он после отпуска в пресс-центре.

- Да я вышел, работаю, - ответил Кирилл.

Но на вопрос - "Был ли разговор с главой города или исполняющим обязанности мэра Захаровым?" - Кирилл решил снова подерзить. Напомним, Кирилл и ранее был известен как сотрудник мэрии, который грубил многим журналистам.

- Я вам советую заняться чем-нибудь полезным. Например, звонить в аптеки узнавать про лекарства. Можете так и написать - эта тема не интересная. Есть более важные вопросы, - сказал Кирилл "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, мэр Шестернин - в отпуске, с 5 по 19 ноября ио мэра был Владимир Захаров. Он также подтвердил "Курьер. Среда. Бердск", что цветков работает в пресс-центре. Был ли он наказан за свое неэтичное поведение?

- Находится на рассмотрении этот вопрос, - сказал Владимир Николаевич 18 ноября.

Сам же пострадавший журналист Сергей Болдырев отметил "Курьер. Среда. Бердск", что ничего нового не произошло за последние дни. Не общался он ни с представителями мэрии ни с самим Кириллом Цветковым. Он готовится к судебным разбирательствам.

- На сегодня со мной вышли на связь уже два адвоката и предложили бесплатно представлять мои интересы в суде. Я готов подавать иск от частного лица, если полиция откажет в возбуждении уголовного дела, - рассказал Сергей Анатольевич.

Также напомним, Болдырев отмечает, что его ситуация так или иначе касается каждого журналиста и всех СМИ в целом. Ведь если поступок Кирилла Цветкова останется безнаказанным, значит другие подумают, что им тоже так можно. Кроме того он говорил, что готов принять извинения только в прямом эфире "ВКонтакте".

Конфликт Цветкова и Болдырева возмутил многих, пикетировала мэрию после избиения журналиста Сергея Болдырева сотрудником пресс-центра активистка Наталья Слесарева из Бердска. Также требует наказать сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова за порванную щеку журналиста Болдырева союз журналистов Новосибирска у начальника ГУ МВД Андрея Кулькова.

Жители Бердска активно обсуждают тему конфликта Цветкова и Болдырева, материалы собирают много комментариев и некоторые из них достойны внимания.

Мнения бердчан

- На фоне этой дискуссии невольно вспомнились средневековые дуэли. Когда за оскорбление можно было вызвать оппонента на честный поединок. В те времена и выражения выбирали (думали прежде чем сказать) и не махали кулаками в неподходящих для этого местах. Дикие времена были, скажете вы. Возможно. Но обсуждаемый конфликт показал, что современные нравы ничуть не лучше.

- Откройте ТК РФ. Нельзя уволить, пока сотрудник в отпуске. Потерпите до 19.11, пока выйдет сам Шестернин, я не думаю что Захаров какие-то движения предпримет. И потом уже долбите администрацию. Если честно, то считаю увольнение должно быть 100%. Только до сих пор нигде не увидел видео, есть что скрывать? Или полный кабинет журналистов не снял момент нападения? Странно как-то все это.

- Странно. Все бросились на защиту одного. Я никого не оправдываю, но то что пишут, так называемые журналисты, зачастую за гранью фола. В данном случае не вижу предмета для обсуждения. Один уже написал заявление и ещё требует извинений. Вы уж определитесь. Если Вы такой благородный, заберите заявление. А если Вы хотите привлечь к уголовной ответственности, тогда не говорите про извинения.

- Цветкову статью за хулиганство конечно же дадут. И это по закону. Болдыреву - по делом уже дали, пусть включит голову, а другим журналистам в прок подумать, можно ли оскорблять человека.

- Будь я мэром, то уволил бы Цветкова не за то что он врезал по морде за свое оскорбление, а за то что болтается в соцсетях, уверен, что он просто не умеет там работать.

- "Цветков "считает конфликт чисто мужскими разборками" (с). Какие-то странные у современных мужчин понятия о МУЖСКИХ разборках за РЕПОСТ в соцсетях. Думается, этому Кириллу не мешало уволиться из пресс-центра мэрии "по собственному", потому как никакие его публикации как "специалиста мэрии" в интернете теперь не останутся без особого внимания публики. В интернете ему теперь точно не жить))) А всем "морду" он не набьёт. С такой репутацией ему бы вообще аккаунты свои удалить. Эту войну он проиграл.