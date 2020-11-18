"Ни подзюбить, ни покашлять»: Интимное видео Дзюбы и COVID-19 в 2020 году обсуждают жители Бердска

Инцидент с распространением эротического видео запомнился россиянам больше, чем вторая волна коронавируса.

Россияне утверждают, что 2020 год им запомнился второй волной коронавируса и скандалом с футбольным игроком Дзюбой

Пользователи социальных сетей взбудоражены. В России появился новый глагол "подзюбить". Что это может значить?

- Подзюбить, скорее всего означает порукоблудить, - предположила Mi Amor.

- Моя логика подсказывает, что «подзюбить» означает, пообсуждать Дзюбу. И что в этом интересного? - спросила Ирина Сергеева.

Об отсутствии интеллекта и благих суждений высказался Василий Пупкин.

- Зато мозгов не появилось. Раз обсуждать кто и где потеребил - это наше все, - отметил Василий Пупкин.

Также тему с Дзюбой считают настолько острой, что ее поднимали даже на телевидении.

- Офигенный конец 2020 года. Теперь вся Россия обсуждает кто, когда, где можно, а где нельзя подзюбить. Даже по телевизору вчера Малахов и Ко обсуждали полтора часа где рукоблудить можно, а где нельзя, - прокомментировали в социальной сети.

- Наши футболисты известны в двух случаях. Если они дрАчуны, и если они дрОчуны, - изъявил Вадим Галиев в комментарии к посту.

- Удивительное время ни подзюбить, ни покашлять, - написала Анна Вишня.

Поддержали Анну и другие бердчане.

- Вот весь 2020 год болеем ковидом и дзюбим. Путину надо в новогоднем обращении записать: «Этот год был тяжёлый, сначала мы болели ковидом, а потом все дружно порукоблудили. 2021 год, мы ждём от тебя очередного треша, - высказались пользователи в интернете.

Напомним, что 7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после инцидента принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».