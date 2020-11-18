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«Обрушилась крыша»: погиб в страшном пожаре житель Новосибирского района

13:20 18.11.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Причина пожара устанавливается.

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Пожарные тушили огонь почти 4 часа

Дом мужчины загорелся ночью, когда он спал.
В ночь с 17 на 18 ноября, в среду загорелся частный дом в селе Орехов лог в Краснозерском районе. На пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 00:37 произошел пожар в частном жилом доме в селе. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, сгорела кровля, обрушились потолочные перекрытия. Ликвидация пожара в 04:11. Погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

насмерть пожар
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