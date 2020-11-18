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Умерла от COVID-19 в один день прожившая в браке 63 года супружеская пара

14:30 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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Они умерли с разницей в час.

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Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли от COVID-19 в один день

Супружеская пара итальянцев, проживших вместе 63 года, скончались от коронавируса в один день, сообщает газета l’Eco di Bergamo.
Винченцо и Ольга Молино проживали в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни. Они познакомилось на юге в Апулии в 18 лет и переехали в Милан в 1957 году.

Как рассказала изданию одна из шести внуков Молино, в конце сентября супруги отметили 63-ю годовщину свадьбы.

По ее словам, пенсионеры, которым было 82 и 83 года, болели около десяти дней. Несмотря на высокую температуру, они не дождались прихода врача, с предварительным диагнозом грипп им прописали антибиотики.

Пара попала в больницу города Монцы 11 ноября. Перед обращением в скорую помощь они замерили уровень насыщения крови кислородом: у Винченцо он составлял 68%, у Ольги — 86%.

В больнице они оказались в разных палатах, но, как отмечает издание, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.

В воскресенье они умерли с разницей в час.

COVID-19 коронавирус пандемия
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