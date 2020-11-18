Как сильно и когда вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Бердске, стало известно

Правительство РФ утвердило предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2021 год. Для каждого региона установлен свой индекс.
До июля следующего года тарифы на тепло, воду, свет и стоки меняться не будут.
А с 1 июля 2021 года произойдёт рост цен на услуги ЖКХ. Предельный индекс равен 4,6%. Это означает, что тарифы могут увеличиться не выше установленного предельного индекса.
Поставщик теплоэнергии АО «Сибэко» просит увеличить тариф сразу в три раза — на 307,23 %. Если сейчас жители региона платят за тепло по тарифу 1467,82 рубля за Гкал, то после повышения плата составит 4403,46 рубля за Гкал.
Тарифы на будущий год департамент должен утвердить до 20 декабря с учётом установленных максимальных планок по повышению тарифов.
Актуальные тарифы на услуги ЖКХ в Бердске (с 1 июля 2020 г.)
Тепловая энергия (указаны тарифы для населения)
|Название организации
|Тариф с 1 июля 2020 г. (руб. за Гкал)
|МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Вега», «Озёрная»)
|1928,52
|УЭВ (Новый посёлок)
|1417,69
|ООО ЦСК (Раздольный)
|1909,91
|ИП Голубев (Молодёжный, Белокаменный)
|1733,64
|ООО «Коммунальщик»
|1817,04
|ООО «Вилор»
|1948,54
|ООО ТГК-1
|1186,08
Горячая вода (указаны тарифы для населения)
|Название организации
|Тариф с 1 июля 2020 года
(руб./кубометр)
|МУП КБУ
|148,40
|ООО «Коммунальщик» (Новый посёлок)
|120,25
|ООО «Фирма Янтарь III ЛТД» (Белокаменный, Молодёжный)
|106,94
|ООО «ЦСК» (Раздольный)
|148,42
Холодная вода (указаны тарифы для населения)
С 1 июля 2020 года – 20,82 руб.
Водоотведение
С 1 июля 2020 года - 31 рубль 99 копеек