Как сильно и когда вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Бердске, стало известно

Вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Бердске

Правительство РФ утвердило предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2021 год. Для каждого региона установлен свой индекс.

До июля следующего года тарифы на тепло, воду, свет и стоки меняться не будут.

А с 1 июля 2021 года произойдёт рост цен на услуги ЖКХ. Предельный индекс равен 4,6%. Это означает, что тарифы могут увеличиться не выше установленного предельного индекса.

Поставщик теплоэнергии АО «Сибэко» просит увеличить тариф сразу в три раза — на 307,23 %. Если сейчас жители региона платят за тепло по тарифу 1467,82 рубля за Гкал, то после повышения плата составит 4403,46 рубля за Гкал.

Тарифы на будущий год департамент должен утвердить до 20 декабря с учётом установленных максимальных планок по повышению тарифов.