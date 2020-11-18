Поджег 7 квартир подросток с подельником из Новосибирска

Полицейские также выяснили, что заказы на совершение поджогов задержанные получали от его родственника, отбывающего наказание в местах лишения свободы.

В Новокузнецке полицейские раскрыли серию заказных поджогов

В августе и ноябре текущего года в управление МВД России по г. Новокузнецку поступили заявления о поджогах в многоквартирных жилых домах, а также ограждения частного дома. Неизвестные по ночам укладывали у входа в квартиры потерпевших мешки с автомобильными шинами, поджигали их и скрывались. Никто в результате не пострадал, однако огнем и продуктами горения оказались повреждены двери, стены и потолки в подъездах. Горожанам причинен материальный ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г. Новокузнецку установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, а затем и самих поджигателей. Подозреваемыми оказались два жителя Новосибирска – ранее судимый за убийство мужчина в возрасте 28 лет и его 17-летний подельник. Новокузнецкие полицейские задержали их по местам жительства.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению в общей сложности 7 поджогов, совершенных в Новокузнецке. По данным оперативников, младший из подозреваемых причастен к совершению аналогичных противоправных деяний на территории еще одного региона России. Полицейские также выяснили, что заказы на совершение поджогов задержанные получали от его родственника, отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Следователями различных отделов полиции органов внутренних дел Новокузнецка возбуждены 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждения имущества». Согласно санкциям данных статей, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.

Расследование уголовных дел продолжается, сотрудники полиции устанавливают мотивы совершенных преступлений.

Источник: 42.мвд.рф