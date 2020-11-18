18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Поджег 7 квартир подросток с подельником из Новосибирска

13:55 18.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Полицейские также выяснили, что заказы на совершение поджогов задержанные получали от его родственника, отбывающего наказание в местах лишения свободы.

% name% title
В Новокузнецке полицейские раскрыли серию заказных поджогов

В августе и ноябре текущего года в управление МВД России по г. Новокузнецку поступили заявления о поджогах в многоквартирных жилых домах, а также ограждения частного дома. Неизвестные по ночам укладывали у входа в квартиры потерпевших мешки с автомобильными шинами, поджигали их и скрывались. Никто в результате не пострадал, однако огнем и продуктами горения оказались повреждены двери, стены и потолки в подъездах. Горожанам причинен материальный ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г. Новокузнецку установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, а затем и самих поджигателей. Подозреваемыми оказались два жителя Новосибирска – ранее судимый за убийство мужчина в возрасте 28 лет и его 17-летний подельник. Новокузнецкие полицейские задержали их по местам жительства.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению в общей сложности 7 поджогов, совершенных в Новокузнецке. По данным оперативников, младший из подозреваемых причастен к совершению аналогичных противоправных деяний на территории еще одного региона России. Полицейские также выяснили, что заказы на совершение поджогов задержанные получали от его родственника, отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Следователями различных отделов полиции органов внутренних дел Новокузнецка возбуждены 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждения имущества». Согласно санкциям данных статей, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.

Расследование уголовных дел продолжается, сотрудники полиции устанавливают мотивы совершенных преступлений.

Источник: 42.мвд.рф

поджог пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как их наказать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПособие на детей от 3 до 7 лет: Кто получит повышенную выплату в 12 000 рублей в 2021 году. Методика расчета
15:38 18-11-2020
Пособие на детей от 3 до 7 лет: Кто получит повышенную выплату в 12 000 рублей в 2021 году. Методика расчета
Как правильно пользоваться медицинской маской
15:33 18-11-2020
Как правильно пользоваться медицинской маской
Лодка гребная – преимущества, особенности и критерии выбора водного транспортного средства
15:31 18-11-2020
Лодка гребная – преимущества, особенности и критерии выбора водного транспортного средства
Преимущества промокодов сегодня на https://zenpromokod.ru/
15:30 18-11-2020
Преимущества промокодов сегодня на https://zenpromokod.ru/
Могут резко вырасти выплаты по накопительным пенсиям. Как долго ждать?
15:30 18-11-2020
Могут резко вырасти выплаты по накопительным пенсиям. Как долго ждать?
Преимущества беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
15:29 18-11-2020
Преимущества беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
Наши советы по выбору детской мебели
15:28 18-11-2020
Наши советы по выбору детской мебели
Типы микроволновок, о которых вы должны знать
15:26 18-11-2020
Типы микроволновок, о которых вы должны знать
Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году
15:20 18-11-2020
Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году
Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин
15:15 18-11-2020
Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин