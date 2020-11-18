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«Говорят, к морозу»: невероятный радужный столб появился в небе над Новосибирском

14:00 18.11.2020
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Синоптики объяснили, что такое зрелище довольно часто можно наблюдать зимой.

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Радужный столб можно было наблюдать на закате солнца 17 ноября. Фото: Вадим Казанцев

Синоптики объяснили, в чем причина этого явления.
В Новосибирске жители Первомайского и Советского районов заметили необычное явление — радугу в виде столба на зимнем небе. Увидеть ее можно было днем во вторник, 17 ноября.

— Знаю, что это хорошая примета.

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Сибиряков восхитило необычное явление. Фото: Олег Спургяш.

Сибиряков восхитило необычное явление. Фото: Олег Спургяш.

— Раньше говорили, такие «столбы» — к морозу.

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Полосу в небе было заметно возле Бугринского моста. Фото: Татьяна Лукьяненко.

Полосу в небе было заметно возле Бугринского моста. Фото: Татьяна Лукьяненко.

— Красиво, — делятся своими впечатлениями сибиряки в соцсетях.

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Радужные "столбы" возникают из-за особого преломления света.Фото: Александр Федотов.

Радужные "столбы" возникают из-за особого преломления света.Фото: Александр Федотов.

Синоптики объяснили, что такое зрелище довольно часто можно наблюдать зимой.

— Радуги в основном бывают в теплый сезон. Скорее всего, это было гало или «ложное солнце» — один из видов радужного пятна в небе, связано с преломлением солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда и снега. Такое может возникать, когда в атмосфере большая концентрация снежинок, — пояснил КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Источник: nsk.kp.ru

гало свет солнце
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