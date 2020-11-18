Новых 182 зараженных нашли за сутки на 18 ноября в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ – 53 пациента.

Еще 182 случая заражения коронавирусом подтверждено в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 18 ноября в регионе выявлено 20 536 случая COVID-19 (+182 за сутки), в том числе у 1 327 детей. 16 669 пациентов выписаны с выздоровлением (+154 за сутки).

Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 76 лет, и женщина, ей было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 670 человек.

В отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ – 53 пациента.

Госпитализированы 54 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 719.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 725 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 847 276 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 463 жителя региона, 62 221 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 449 обращений, госпитализированы 18 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу