Ирина Шейк поделилась горячими интимными фото из ванной

34-летняя модель сделала селфи в нижнем белье марки Deadly Doll перед зеркалом в ванной комнате

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась интимной фотографией в нижнем белье и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

34-летняя модель сделала селфи в нижнем белье марки Deadly Doll перед зеркалом в ванной комнате.

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На момент написания заметки пост Шейк набрал почти 400 тысяч лайков. Русскоязычные подписчики супермодели оценили ее внешний вид в комментариях. «Очень круто и невероятно красиво», «Вы прекрасны», «Я мечтаю быть похожей на вас», — написали они.

Источник: lenta.ru