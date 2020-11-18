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Красота / Общество

Ирина Шейк поделилась горячими интимными фото из ванной

23:32 18.11.2020 Фото: instagram.com/p/CHisALRnUQu
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Только крошечные светлые стринги прикрывают самое сокровенное.

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34-летняя модель сделала селфи в нижнем белье марки Deadly Doll перед зеркалом в ванной комнате

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась интимной фотографией в нижнем белье и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

34-летняя модель сделала селфи в нижнем белье марки Deadly Doll перед зеркалом в ванной комнате.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

На момент написания заметки пост Шейк набрал почти 400 тысяч лайков. Русскоязычные подписчики супермодели оценили ее внешний вид в комментариях. «Очень круто и невероятно красиво», «Вы прекрасны», «Я мечтаю быть похожей на вас», — написали они.

Источник: lenta.ru

комментарии модель поклонники селфи в нижнем белье стринги фигура Ирина Шейк Deadly Doll Instagram
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