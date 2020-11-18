19 ноября - День отказа от курения: Полезные поздравительные слова и стихи

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России – курит, а 50-60% мужчин заядлые курильщики.

Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения

19 ноября 2020 года - День отказа от курения

На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, вторая появилась даже раньше – в 1977 году, по решению Американского онкологического общества.

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России – курит, а 50-60% мужчин заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить, не помогает даже риск смерти: курение и заболевания, которые оно вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДА, аварий на дорогах или употребления тяжелых наркотиков.

Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующие. В то же время, табачная индустрия тратит миллионы, чтобы провоцировать людей покупать больше, дороже и регулярнее. Но нельзя победить курение, с одной стороны отказываясь от него, а с другой – соблазняя им...

***

Откажись от сигареты,

Ведь давно не в моде это.

В моде свежесть, спорт, здоровье.

Относись к себе с любовью!

Будут светлыми желанья,

Будет легким пусть дыханье,



Бодрость духа, вдохновеньеВ День отказа от куренья!

***

«Нет» — сказал ты сигарете:

Перестал вредить планете,

Свежий воздух — красота,

В лёгких стала чистота.

Научи теперь другого,



Как держать простое слово,От привычки отказатьсяИ дурным не показаться!

Расскажи теперь ты детям

Про все гадости, про эти,

Расскажи про страшный вред

Про опасность сигарет!

Всех сегодня поздравляю



Не калечить я желаю,Ни природу, ни себя,Брось курить ты навсегда!

***

Поздравляю с международным днем отказа от курения! Желаю всем отказавшимся от пагубной привычки и тем, кто собирается — крепкого здоровья, полную грудь свежего воздуха, идеальную улыбку и великолепного настроения! Вы сделали правильный выбор! Горжусь вашей силой воли и решением быть здоровыми! Всего вам хорошего!

***

Откажись от сигареты!

Сразу звонкие монеты



В кошелечке зазвенят,А купюры зашуршат.

Круто сможешь сэкономить,

Многое себе позволить...

Подытожу: брось курить,

И начнешь в достатке жить!

***

Сигарету брось немедля,



Позабудь про свой табак,Пусть сегодня будет первыйТвой здоровый день, вот так.

Пусть не валит дым клубами,

Кашель злой не смеет бить,

Улыбнись-ка лучше с нами

И бросай скорей курить!

***

Курение — вред и курение — зло,

Все жители знают об этом,

Хочу я сказать, что тебе повезло,

Коль в руки не брал сигарету.

Но если случилась такая беда,

И есть в тебе тяга к куренью,

Тебя я прошу, откажись навсегда,

Чтоб стать в сотни раз здоровее!

***

Сегодня мы курению

Всем миром скажем «Нет!»,

Попробуем один день

Прожить без сигарет.

Табачный дым исчезнет,

Легко вздохнет планета,

И будет благодарна



Она за день нам этот.

Один день чистым воздухом

Дышать мы с вами будем

И скажем всем курильщикам:

«Курить бросайте, люди!»

***

Сколько надо железной воли,

Сколько надо стального терпения,



Чтоб, спасая свое здоровье,Просто сделать отказ от курения.

Я тебя с этим днем поздравляю

И хочу поделиться советом —

Чтобы жить, о болезнях не зная,

Не бери никогда сигарету.

***

Никотин — ужасный яд,



Что ж ты куришь все подряд?Бросай вредную привычку,Потуши скорее спичку,Сигарету поломай,Иди просто — погуляй!

***

В Международный день отказа от куренья

Поступок сделай волевой.



Отбросив все свои сомненья,Все сигареты выбрось, их долой!

Поверь, тебе спасибо скажет

Твой организм за этот шаг.

Пусть праздник верный путь укажет,

Тебе желаю наилучших благ.

***

Что курить давно не в моде —



Знает каждый без сомнений,И без табака в природеМного разных приключений.

Свежий воздух чист и сладок,

Ты вдохни его всей грудью,

И, конечно же, порядок

Со здоровьем тогда будет!

После вдоха кислорода



Не захочешь сигареты.Солнце, чистая природаВсем нужнее в жизни этой!

Источник: pozdravok.ru