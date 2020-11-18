Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин

Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан.

Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России", — уточнил сенатор.Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.

Клишас напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Профильные комитеты верхней палаты Федерального собрания рекомендовали сенаторам одобрить обращение Путина.

Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня и только десятого ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвату второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.