18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин

15:15 18.11.2020
0

Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта.

% name% title
Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. 
Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России", — уточнил сенатор.Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.
Клишас напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.
Профильные комитеты верхней палаты Федерального собрания рекомендовали сенаторам одобрить обращение Путина.
Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня и только десятого ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвату второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.
Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
конфликт миротворцы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Успокоится ситуация в Карабахе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПособие на детей от 3 до 7 лет: Кто получит повышенную выплату в 12 000 рублей в 2021 году. Методика расчета
15:38 18-11-2020
Пособие на детей от 3 до 7 лет: Кто получит повышенную выплату в 12 000 рублей в 2021 году. Методика расчета
Как правильно пользоваться медицинской маской
15:33 18-11-2020
Как правильно пользоваться медицинской маской
Лодка гребная – преимущества, особенности и критерии выбора водного транспортного средства
15:31 18-11-2020
Лодка гребная – преимущества, особенности и критерии выбора водного транспортного средства
Преимущества промокодов сегодня на https://zenpromokod.ru/
15:30 18-11-2020
Преимущества промокодов сегодня на https://zenpromokod.ru/
Могут резко вырасти выплаты по накопительным пенсиям. Как долго ждать?
15:30 18-11-2020
Могут резко вырасти выплаты по накопительным пенсиям. Как долго ждать?
Преимущества беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
15:29 18-11-2020
Преимущества беспроводные наушники CGPods 5.0 и Lite
Наши советы по выбору детской мебели
15:28 18-11-2020
Наши советы по выбору детской мебели
Типы микроволновок, о которых вы должны знать
15:26 18-11-2020
Типы микроволновок, о которых вы должны знать
Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году
15:20 18-11-2020
Оформить звание ветерана труда и получить льготы от государства в 2021 году
Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин
15:15 18-11-2020
Направил обращение в СФ об использовании миротворцев в Карабахе Путин