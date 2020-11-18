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Сухие попки, крепкий сон и яркие рисунки: Привез канцтовары, подгузники и туалетную бумагу по акции "Сухая попа" больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин из Бердска

14:43 18.11.2020, Галина Панчева Фото: Вячеслава Останина
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Ребятишки очень рады подаркам. Теперь карандашей, бумаги и фломастеров, а также подгузников надолго хватит. Спасибо вам, благотворители!

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Канцтовары, средства личной гигиены и подгузники Вячеслав Останин доставил в туберкулезный санаторий
Сюжет: Подарки для туббольницы
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Сухие попки, крепкий сон и яркие рисунки: Привез канцтовары, подгузники и туалетную бумагу по акции "Сухая попа" больным туберкулезом детям волонтер Вячеслав Останин из БердскаСпасибо за сухие попки и крепкий сон больных туберкулезом малышей: Отвез подгузники акции "Сухая попа", канцтовары, мыло и туалетную бумагу в тубдиспансер волонтер Останин благодаря жителям БердскаЕщё 16 новостей

В Мочищенсикй детский туберкулезный санаторий доставил канцтовары и подгузники, приобретенные на средства благотворителей из Бердска, волонтер Вячеслав Останин.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 18 ноября Вячеслав Останин, теперь ребятишкам в санатории канцтоваров хватит на довольно долгое время. Как и подгузников. Часть подарков Вячеслав оставил для туберкулезной больницы. Планирует отвезти туда подгузники, средства гигиены и канцтовары на следующей неделе.

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Вячеславу удалось передать подарки в туберкулезном санатории и трем именинникам. Они приняли их с большой радостью, отметил волонтер.

Напомним, волонтер Останин пять месяцев из-за самоизоляции по коронавирусу не мог попасть ни в больницу, ни в санаторий в Мочище. Только в сентябре он смог привезти игрушки и одежду в детский Мочищенский туберкулезный санаторий.

Сейчас в туберкулезном санатории находятся около 50 ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. В основном дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Благотворителям "Курьер. Среда. Бердск" удалось собрать 8 040 рублей на канцтовары. Кроме того, со сбора на новогодние подарки 2020 в редакции оставались около 33 000 рублей. Из них на 19 000 рублей потрачено на канцтовары. Мы купили канцтовары на 27 175 рублей. Остальная сумма потрачена на подгузники малышам. Благотворители же собрали 3400 рублей на подгузники малышам. Теперь они спят крепко по ночам, ведь их попки сухие. В итоге почти 45 000 рублей потрачено на подарки ребятишкам в тубдиспансер Новосибирска. В копилки редакции денег не осталось совсем.

В очередной раз бердские благотворители подарили детям радость. Для этих деток даже новенькая зубная щетка кажется щедрым подарком. А что говорить о раскрасках, карандашах и фломастерах. Больные детки без мам и пап хоть таким образом раскрасят серую больничную жизнь.

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Вячеслав Останин и редакция «Курьер. Среда. Бердск» благодарят неравнодушных читателей в очередной раз доказавших то, что им не чужды понятия сочувствие и доброта. Низкий вам поклон за ваше неравнодушие!

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благотворители дети подарки подгузники туберкулез Вячеслав Останин Мочищенский туберкулезный санаторий
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