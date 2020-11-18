Ужесточат контроль за нарушителями режима повышенной готовности в регионе

В области ужесточат контроль за нарушителями режима повышенной готовности

В Новосибирской области несоблюдение ограничительных мер из-за COVID-19 оштрафовали 134 предпринимателя на общую сумму 5,2 млн руб. А деятельность 92 организаций была приостановлена. При этом, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, контроль будет усилен.

На заседании оперативного штаба губернатор Андрей Травников отметил, что в текущем непростом периоде необходимо обязательное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований во всех сферах жизни общества.

Как доложил заместитель губернатора Сергей Семка, определены сроки и объекты контрольных мероприятий по соблюдению ограничительных мер, которые в еженедельном режиме проводятся соответствующими ведомствами.

«На ближайшей неделе запланирована проверка минпромторгом региона отдельно стоящих предприятий торговли, торговых центров, фитнес-клубов, кинотеатров и бизнес-центров. Минэкономразвития определило перечень гостиниц и ресторанно-гостиничных комплексов, которые будут проверены. Минстроем определены застройщики и объекты проверок, особое внимание здесь будет уделено местам приема пищи. МинЖКХиЭ продолжит проверки расчетно-кассовых центров, колл-центров и УК, которые работают с населением. Также совместно с транспортной полицией запланированы проверки на наземном, пригородном железнодорожном транспорте, при этом пассажиров, нарушающих масочный режим, будут высаживать», — перечислил контрольные мероприятия Семка.

Всего с мая 2020 года за нарушение ограничительных мер составлено 324 протокола. В основном замечания были связаны с отсутствием разметки на полу, контроля температуры тела посетителей, инструкции о применении дезинфицирующих средств, не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдался масочный режим.

Власти Новосибирской области рассматривают вариант введения системы по аналогии с той, которая действует в Москве, для контроля за посетителями кафе и ресторанов. Так правительство хочет помочь рестораторам, которые пожаловались на упавшие доходы.

До этого с письмом на имя губернатора региона Андрея Травникова обратились владельцы предприятий общепита. Они отметили, что длительный локдаун и введенный запрет работы после 23 часов сильно сказались на выручке. Для исправления ситуации бизнесмены предложили ввести систему QR-кодов. Кроме того, рестораторы заявили о готовности найти нужные IT-компании, которые бы взялись за разработку софта.