Выкатившийся за взлетную полосу Ан-124 планируют убрать в течение недели в аэропорту Новосибирска

Сейчас специалисты проверяют электропроводку, которую повредили части компрессора при разрушении двигателя, откачивают топливо, а также расчищают территорию от снега.

Новосибирские специалисты планируют в течение недели убрать самолет Ан-124 «Руслан» с территории аэропорта Толмачево

Новосибирские специалисты в течение недели намерены убрать самолет Ан-124 с территории аэропорта Толмачево, куда он экстренно сел из-за поломки двигателя.

Новосибирские специалисты планируют в течение недели убрать самолет Ан-124 «Руслан» с территории аэропорта Толмачево, о чем заявил начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Федоров. Быстро убрать его не получится из-за его большого веса, подчеркнул он.

Сейчас специалисты проверяют электропроводку, которую повредили части компрессора при разрушении двигателя, откачивают топливо, а также расчищают территорию от снега.

Напомним, воздушное судно еще на прошлой неделе вынужденно приземлилось в новосибирском аэропорту из-за поломки двигателя, где выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.