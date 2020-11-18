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Недвижимость / Общество

Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи

17:17 18.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Многие хозяева бесплатно предлагают арендаторам чай и кофе, взамен получают небольшой, но стабильный заработок.

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Жители российского города Сочи начали сдавать балконы своих квартир в аренду для удаленщиков

Жители российского города Сочи начали сдавать балконы своих квартир в аренду для удаленщиков. Стоит такой офис в среднем 150-250 рублей в час. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Балконы оборудованы всем необходимым для дистанционной работы. Многие хозяева бесплатно предлагают арендаторам чай и кофе, взамен получают небольшой, но стабильный заработок.

«Я до того, как найти это место, пробовала разные варианты. Я пыталась работать даже в машине, но все равно это не то. Сейчас мы находимся в Сочи, этот город достаточно популярным стал после того, как всех перевели на удаленку. Все захотели жить поближе к теплу, соответственно, это отразилось на ценовой политике», — рассказала одна из съемщиц Наталья.

Гостиницы, кафе и коворкинги увеличили стоимость подобной услуги, поэтому люди стали обращаться к частникам. Сообщается, что подобные предложения пользуются популярностью.

Ранее россиянам назвали запрещенные способы использования балконов в многоквартирных домах: нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества.

Источник: lenta.ru

аренда жители заработок пандемия сочи телеканал ОТР
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