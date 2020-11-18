"Он догнал меня, задернул платье и сфотографировал нижнее белье": О сексуальных домогательствах из первых уст женщин Новосибирска и Бердска

Часто девушки становятся жертвами сексуального насилья

Уже как две недели в Новосибирске стартовал федеральный проект «Позовите Галю!». Его главная идея - помощь девушкам, которые столкнулись с сексуальным насилием или преследованием. На карте сайта сиреневыми значками обозначены точки, где девушкам могут оказать защиту от преследователя, вызвать полицию и оказать моральную поддержку. Многие сибирячки уверены: такой или подобный проект должен был существовать в городе давно. Девушки из Новосибирска и Бердска рассказали свои истории, когда они пострадали от сексуального преследования со стороны мужчины.

Вот так девушка пострадала от рук бывшего парня

Алина Чмыхова, 22 года, работник образования:

- Со своим молодым человеком я повстречалась почти год, все было хорошо до определенного момента. Бывший парень занимался спортом для набора массы, он начал пить специальные добавки, которые влияли на его психическое состояние. После очередной ссоры он поднял на меня руку, это стало последней каплей. Я поняла, что из этих отношений нужно уходить. 8 марта я пошла с подругами в клуб, где снова встретила его. В очередной раз он начал приставать ко мне, распускать руки, удерживать силой. Тогда за меня заступился посторонний парень из клуба, он несильно толкнул бывшего, после чего тот упал. Этим случаем экс-парень манипулировал мной и моими родителями, что подаст в суд. Когда понял, что это бесполезно, начал приходить на занятия в университет и в общежитие. Я до сих пор не понимаю, как его пропускали вахтеры. Везде был вход строго по пропускным документам, которых у него, естественно, не было. Заходя, он портил мебель, как-то даже сломал дверь в комнату. Преследование с его стороны было даже в социальных сетях. Он шантажировал меня перепиской. Также взламывал мой аккаунт. Все закончилось, когда я уехала домой на дистанционное обучение.

Девушка говорит, что не написала на него заявление по факту побоев, потому что не хотела больше никогда пересекаться с ним.

Елизавета Радищева,24 года, работник культуры:

-В 15 лет со мной случилась очень неприятная история. Я поднималась по переходному мосту возле речного вокзала. Боковым зрением я увидела, как за мной идёт мужчина. Перейдя на быстрый шаг, человек, преследовавшей меня, тоже ускорился. Тогда я побежала, он за мной. Он догнал меня, задернул мне платье и сфотографировал на телефон моё нижнее белье. Я начала на него кричать, от чего он развернулся и убежал. В этот момент я чувствовала себя незащищено, униженно. Мне плохо от мысли, что у него есть такие фотографии.

Ева Грекова,22 года, работник образования.

- Два года назад, когда я ещё училась в университете, в один из теплых апрельских дней мы с моей подругой решили поехать в Бердск на Обское море. На пляже кроме нас были ещё женщины. Мы выбрали специально укромное место, чтобы почувствовать себя более уединенно с природой. В этот день было очень тепло. Мы сняли теплые кофты, остались в футболках и в джинсах греться на солнышке. Через какое-то время заметили, как к нам приближается мужчина. Подруга сказала, что не нужно на него обращать внимание. Но постепенно он подошёл ближе, потом ещё ближе. Посмотрев на него, мы поняли, что он онанировал. Тогда мы подскочили и побежали к женщинам. Они начали кричать и снимать его на видео, от чего мужчина испугался и скрылся в лесу. Тогда мы очень испугались. Женщины объяснили, что на пляже встречается много онанистов, в основном они безобидные, но береженного Бог бережет.

Лидия Чупрова, 20 лет, студентка.

- Мы с подругой были в ресторане быстрого питания. Сделав заказ, стали ожидать его. В какой-то момент подруга толкает меня и говорит, что на меня смотрит мужчина и мастурбирует. Повернув голову, я увидела это своими глазами. Конечно, мы ушли, не дожидаясь заказа. Мне мерзко от того, что есть такие мужчины, от того, что среди белого дня в общественном месте женщина не может чувствовать себя защищено.

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