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Футболист Джано Ананидзе поддержал Дзюбу, но попросил отказаться от интимных фото

21:20 18.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Ананидзе добавил, что призвал Дзюбу не переживать насчет случившегося и доказать все на футбольном поле.

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Футболист заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе прокомментировал скандал с утечкой интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Игрок рассказал, что позвонил футболисту и высказал тому слова поддержки, а также попросил его отказаться от новых интимных фотографий. Ананидзе добавил, что призвал Дзюбу не переживать насчет случившегося и доказать все на футбольном поле.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. В ответ футболист заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока. При этом капитанской повязки в команде Дзюба был лишен. Форварда также не стали вызывать на ноябрьские матчи сборной России.

Источник: lenta.ru

игрок интимное видео фото футболист Артем Дзюба Джано Ананидзе Сергей Семак Спартак Зенит
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