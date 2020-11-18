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Недвижимость / Общество

Недвижимость Прохора Шаляпина хочет присвоить себе двоюродная бабушка

20:20 18.11.2020 Фото: wikimedia.org
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"Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его". Я был обескуражен», — рассказал Шаляпин.

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По словам артиста, поводом для разговора с родственницей стала его популярность и появление инфоповодов о личной жизни

Российский певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал о своей двоюродной бабушке, которая посягнула на его квартиру. По словам артиста, поводом для разговора с родственницей стала его популярность и появление инфоповодов о личной жизни.

Выпуск программы, куда Шаляпин пришел в качестве гостя, был посвящен конкурсантам музыкального проекта НТВ «Ты супер!», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Артист поделился с ними своим опытом и отметил, что на протяжении долгого времени не общался с родственниками из Москвы. Однако после появления слухов о новой недвижимости ему позвонила двоюродная бабушка.

«А потом пошли разговоры, что Прохору подарили квартиру, он разводится. И вдруг мне звонит двоюродная бабушка и говорит: "Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его". Я был обескуражен», — рассказал Шаляпин.

Певец также дал несколько советов героям проекта и пожелал им удачи. Певец отметил, что такая профессия — «очень унизительная», требующая сил для преодоления многочисленных неудач. Будущие артисты должны понимать, каким делом они собираются заниматься и быть готовыми к испытаниям, сказал Шаляпин. По словам певца, он считает, что его карьера не сложилась из-за отсутствия «семейной любви» и необходимого воспитания.

Источник: lenta.ru

имущество квартира певец родственники эфир программы Прохор Шаляпин Дмитрий Дибров НТВ Первый канал Звезды сошлись
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