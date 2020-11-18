Как срочно вызвать месячные при задержке?

Иногда даже ОРВИ или грипп может стать причиной задержки. Летом стоит быть осторожной с солнцем — если вы сильно перегреетесь, месячные уже могут сбиться.

Если очередные "красные дни" не приходят в срок, а женщина не хочет сейчас детей, это может вызвать тревогу

Женщина привыкает, что проходит 28-30 дней, и наступает менструация. Если очередные "красные дни" не приходят в срок, а женщина не хочет сейчас детей, это может вызвать тревогу.

В таком случае приходится искать любые способы, чтобы вызвать месячные, далеко не все они безвредны. Эффективность перечисленных ниже способов разная, как и отзывы женщин.

Как вызвать месячные срочно?

Если вы принимаете противозачаточные, то можно сделать это без особого вреда — достаточно прекратить прием за два дня до желаемой менструации. Если вы не принимаете КОК (комбинированные оральные контрацептивы), то можно прибегнуть к другим методам. Вот некоторые способы вызвать месячные народными средствами.

Вариант #1

Приобретите в аптеке ромашку, корень валерианы и мяту. Смешайте 4 ст. ложки ромашки, 4 ст. ложки мяты и 3 ст. ложки корня валерианы. Залейте смесь трав стаканом кипятка и дайте немного настояться. Употреблять этот настой необходимо в горячем виде по ½ стакана утром и вечером.

Вариант #2

Сильным эффективным средством считается корень девясила. Достаточно употребить 50 грамм отвара корня, большее количество может вызвать сильное кровотечение. Если оно началось, вызывайте скорую немедля. Прокладка не должна намокать быстрее, чем за три часа. При соблюдении дозировки, если проблем со свертываемостью нет, прием девясила переносится нормально.

Вариант #3

Еще один эффективный метод, с помощью которого можно вызвать месячные раньше — этот отвар укропа с петрушкой, который принимают за 3 дня до месячных по полстакана 2 раза в день. Петрушку и укроп можно добавлять в любые салаты, они очень полезны. Эффект от этого средства усиливает лимон.

Вариант #4

Спровоцировать месячные поможет также горячая ванна с поваренной солью в течение 45 минут. Сделайте ванну максимально горячей. Противопоказание к приему горячих ванн — онкология. Осторожной стоит быть и в том случае, если у вас проблемы с сердцем и сосудами. Как высокое, так и низкое давление — причина, чтобы отказаться от этого метода, поскольку есть риск обморока.

Вариант #5

Безопасным способом считается прием настоя луковой шелухи.

Вариант #6

Спортзал, работа по дому, поднятие тяжестей, интенсивные занятия сексом. Любая физическая нагрузка приводит к тонусу матки. Поэтому при беременности нельзя перетруждать себя. Но если вы знаете точно, что не беременны, а ускорить месячные нужно, такой способ подойдет. Если задержка давно, и вы еще не проходили тест, сделайте это. Когда связь плода с маткой упрочняется, аборт в домашних условиях становится смертельно опасным.

Вариант #7

В комплексе помогает мятный и ромашковый чай, чай с имбирем. Никакие отвары нельзя принимать в ударных дозах. Никогда не используйте такие методы, как:

Йод с молоком (прием вызывает проблемы со щитовидкой).



Большие дозы аскорбинки, особенно, если у вас уже есть гастрит или язва.

Какие существуют причины задержки месячных?

Не всегда отсутствие менструации равно беременности. Вы можете приобрести пару аптечных тестов разных производителей и проверить, не беременны ли вы. Они работают с первых дней задержки. Но лучше посетить гинеколога для исключения таких причин:

* СПКЯ (синдром поликистозных яичников).

* Аднексит.

* Витаминная недостаточность.

* Резкая потеря веса.

* Акклиматизация.



* Строгая диета.* Стресс.* Недосыпание.* Прием психотропных препаратов.* Опухоли (и не только детородных органов).* Несистематические занятия спортом, особенно сочетающиеся с приемом анаболических стероидов.* Менее 7-9 часов сна в день может сказываться на уровне гормонов негативно, поэтому высыпайтесь.* Состояние после аборта или выкидыша часто требует назначения лечения.* Причиной задержки может стать климакс, который наступает после 40 лет, а бывает, что и немного раньше: сначала менструации приходят реже, затем пропадают.

Задержка до 3 дней вызывать тревоги не должна, особенно, если в этом месяце у вас не было близости.

Мы не рекомендуем пользоваться способами, перечисленными выше, женщинам, страдающим плохой свертываемостью крови. Также запрещено вызывать месячные при задержке самостоятельно, если у вас установлена внутриматочная спираль.

Постинор нельзя использовать чаще, чем 1 раз в год. Это средство не может быть основной вашей защитой от беременности. Самым безопасным считается презерватив, но в постоянном романтическом союзе, в супружестве можно пользоваться средствами с низкими дозами гормонов или внутриматочной спиралью. Подбор средства осуществляется врачом.

Еще раз напоминаем, что нельзя изнурять себя диетами. У женщин с низким весом месячные могут отсутствовать. Но и у тех, кто весит больше нормы, цикл может стать нерегулярным. Так что следите за весом.

Как вызвать месячные: вместо заключения

Часто прибегать к таким небезопасным способам регуляции менструального цикла женщины хотят, чтобы комфортно чувствовать себя летом на море. Или, к примеру, девочки во время выпускного также волнуются — а вдруг начнутся месячные?

Мы не рекомендуем вызывать месячные в домашних условиях ради отпуска. Всегда можно найти альтернативу купанию, например, устроить себе экскурсионную программу. На свадьбе можно использовать тампоны или менструальную чашу. Ни одно торжество не стоит испорченного репродуктивного здоровья. Проблемы с зачатием лечить долго и дорого.

Всегда стоит сделать тест на беременность, прежде чем решаться на радикальные меры. И даже положительный тест — не всегда повод для паники. Поиск идеального момента для рождения ребенка может не закончиться никогда. Возможно, именно сейчас тот самый момент, когда стоит родить себе счастье. Часто страхи, мешающие женщине сохранить беременность, можно скорректировать у психолога.

Если же причина не в беременности, а в болезни, ее может устранить врач. Часто задержки вызывают инфекции, передающиеся половым путем. Гормональный сбой лучше всего лечить у гинеколога-эндокринолога. В самых легких случаях его можно побороть в течение 3-х месяцев приемом оральных контрацептивов. Но иногда прием комбинированных оральных контрацептивов назначается на 1-2 года. Это нужно в тех случаях, когда месячные приходят нерегулярно в течение многих лет. Такое бывает у женщин с наследственной предрасположенностью. У них может поздно наступать первая менструация или наблюдаться акне, себорея, отсутствие овуляции. В этом случае народные методы не помогут.

Если вы не хотите принимать комбинированные оральные контрацептивы для регуляции цикла, то гинеколог пропишет вам препараты на травах. Но эффект от них появляется немного позже. Фитоэстрогены, которые содержатся в этих лекарствах, по структуре напоминают эстроген. Несмотря на относительную безопасность, такие лекарственные средства нельзя себе назначать самостоятельно.

После аборта или выкидыша, после кормления грудью на восстановление гормонального фона может потребоваться время. Не стоит прибегать к каким-то методам вызова менструации раньше, чем через 2-3 месяца. Чрезмерное использование таких средств приносит еще больший вред в таких случаях, усугубляя имеющиеся проблемы с гормональной регуляцией у женщин.

Поэтому не занимайтесь выбором препаратов самостоятельно — всегда обращайтесь к врачу.

Важно! Иногда даже ОРВИ или грипп может стать причиной задержки. Летом стоит быть осторожной с солнцем — если вы сильно перегреетесь, месячные уже могут сбиться. Солнечный и тепловой удар действует не только на кожу, он вызывает серьезные проблемы во всем организме в целом. Загорайте под навесом, используйте крем от солнца, не загорайте после полудня и до самого вечера. Лучшее время — утро и вечер перед закатом.

Еще один маленький совет, который облегчит вам жизнь: чтобы следить за приходом менструаций, отмечайте дни месячных в календаре. Такой календарь берите с собой к гинекологу. Срок родов, если вы будете носить малыша, рассчитывается от даты последней менструации.

Источник: hochu.ua