Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против

Сегодня Украина должна была играть в Люцерне со сборной Швейцарии, но матч отменили.

Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин

В команде Андрея Шевченко бум коронавируса – 11 человек за один сбор.

Сборная Украины весь осенний цикл в Лиге наций страдает от коронавируса – в октябре болезнь скосила троих вратарей (пришлось даже заявлять 45-летнего Александра Шовковского), а в ноябре всё стало совсем плохо: ещё до начала сбора положительные тесты оказались у семи игроков, перед матчем с Германией команда лишились четверых, а после – ещё четверых.

Сегодня Украина должна была играть в Люцерне со сборной Швейцарии, но матч отменили. Самое интересное, что сделано это было местными органами власти, а не УЕФА.

Список больных коронавирусом у сборной Украины

Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский.

Также положительными оказались тесты у ранее переболевших COVID-19 Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Башенного.

Источник: championat.com