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Через сколько дней будет праздник День матери в России?

20:50 18.11.2020 Фото: pxhere.com
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Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей.

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День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября

29 ноября 2020 года - День матери в России

День матери в России был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Он ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году День матери приходится на 29 ноября.

Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей.

Инициатива учреждения Дня матери принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.
Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.

В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке.

В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. После этот день объявили праздником 23 страны.

В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая.

Повышение значимости роли матери – важная государственная задача. Во времена СССР многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).

В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава"; родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".

Более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.

В частности, в столице почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.

В День матери принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.

В России символом Дня матери стала незабудка.

В России, по традиции, в День матери проводятся различные культурно-массовые торжества – концерты, встречи с многодетными матерями.

В образовательных учреждениях в День матери и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника.

В Москве Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы.

В этот день традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами.

Источник: ria.ru

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