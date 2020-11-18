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Украл телефон у 9-летней девочки на улице рецидивист в Академгородке

16:42 18.11.2020 Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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Потерпевшая обратилась за помощью к прохожей, попросив позвонить ее матери.

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В Советском районе раскрыт грабеж

8 ноября в дневное время у дома №12 на улице Варшавской неизвестный мужчина открыто завладел сотовым телефоном у 9-летней девочки и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к прохожей, попросив позвонить ее матери. Женщина приехала за своей дочерью и незамедлительно обратилась в полицию. На место выехал кинолог со служебно-розыскной собакой, следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места совершения преступления, на которых был запечатлен подозреваемый, выходящий из магазина. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали ее всем наружным нарядам полиции. Сотрудниками патрульно-постовой службы были обследованы ближайшие ломбарды, а также центр социальной адаптации, в котором свидетели видели человека, подходящего под ориентировку.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ППС установили и задержали подозреваемого в совершении грабежа по месту его проживания. Им оказался ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков 26-летний житель Академгородка. Задержанный пояснил, что решил совершить нападение на девочку спонтанно, с целью получения денежных средств. Сотовый телефон подозреваемый сбыл малознакомому лицу. В настоящее время местонахождение похищенного устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Всем, кто пострадал от действий лица, изображенного на фотографии, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-18-63, 232-19-02, 232-18-70.

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Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

грабеж задержали ограбление
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