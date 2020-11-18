18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Внимание, розыск! Украл пылесос Karcher puzzy за 50 000 рублей и сдал в ломбард Иван Субботин в Новосибирске

16:21 18.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
0

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, а так же пострадавших от действий данного лица просьба сообщить в полицию по телефонам: 89963763689 или 2322102.

% name% title
Разыскивается Субботин Иван Евгеньевич 06.06.1997 г.р

Отделом полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ разыскивается Субботин Иван Евгеньевич 06.06.1997 г.р, который 26 октября мошенническим путём (под предлогом краткосрочной аренды) завладел техническим пылесосом Karcher puzzy стоимостью около 50 тысяч рублей, после чего сбыл его в один из ломбардов на территории г. Новосибирска.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий похищенное имущество обнаружено и изъято.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, а так же пострадавших от действий данного лица просьба сообщить в полицию по телефонам: 89963763689 или 2322102.

Источник: 54.мвд.рф

кража ломбард пылесос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
17:20 18-11-2020
Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
БердскЗапасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
17:20 18-11-2020
Запасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
17:17 18-11-2020
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
17:15 18-11-2020
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Бердск"Он догнал меня, задернул платье и сфотографировал нижнее белье": О сексуальных домогательствах из первых уст женщин Новосибирска и Бердска
17:11 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
17:10 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
17:00 18-11-2020
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
16:57 18-11-2020
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
16:51 18-11-2020
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
16:50 18-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru