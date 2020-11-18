Внимание, розыск! Украл пылесос Karcher puzzy за 50 000 рублей и сдал в ломбард Иван Субботин в Новосибирске

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, а так же пострадавших от действий данного лица просьба сообщить в полицию по телефонам: 89963763689 или 2322102.

Разыскивается Субботин Иван Евгеньевич 06.06.1997 г.р

Отделом полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ разыскивается Субботин Иван Евгеньевич 06.06.1997 г.р, который 26 октября мошенническим путём (под предлогом краткосрочной аренды) завладел техническим пылесосом Karcher puzzy стоимостью около 50 тысяч рублей, после чего сбыл его в один из ломбардов на территории г. Новосибирска.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий похищенное имущество обнаружено и изъято.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, а так же пострадавших от действий данного лица просьба сообщить в полицию по телефонам: 89963763689 или 2322102.

Источник: 54.мвд.рф