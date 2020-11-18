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Общество / Стиль жизни

Жена Дмитрия Хрусталева жестко ответила хейтерам

21:50 18.11.2020 Фото: instagram.com/p/CHpmH0wBxkP
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"Ударьтесь об стенку. Куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное", – написала девушка.

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Она также раскритиковала журналистов за публикацию непроверенных фактов и медиков за то, что допустили утечку личной информации

Молодая супруга российского шоумена Дмитрия Хрусталева, которого госпитализировали в реанимацию после потери сознания, дала жесткую отповедь заподозрившим самопиар в истории комментаторам. Гневный пост Мария Гончарук опубликовала в своем Instagram.

"Комментаторы... какие жестокие люди... "пиар" – вы в своём уме?!??... Когда у вас возникают подобные мысли, ударьтесь об стенку. Куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное", – написала девушка.

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Публикация от Маша Гончарук/Maria Goncharuk (@goncharukmasha)

Она также раскритиковала журналистов за публикацию непроверенных фактов и медиков за то, что допустили утечку личной информации. При этом Гончарук выразила признательность "всем неравнодушным и профессионалам".

О госпитализации комика стало известно 14 ноября – Хрусталев потерял сознание в такси, водитель увез его в больницу. По данным СМИ, ведущего пришлось ввести в искусственную кому, однако после восстановления жизненных сил его быстро выписали. Бывший кавээнщик поспешил к маме в Реутов, откуда опубликовал пост с разъяснением, что причиной произошедшего стала "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".

Мария Гончарук – обладательница титула "Вторая "вице-мисс Украина", участница проекта "Хочу в ВИА Гру" на НТВ. Сейчас входит в состав группы "Фабрика". Ранее в интервью Хрусталев подтвердил, что находится в длительных отношениях, и называет свою избранницу женой, хотя пара и не регистрировала брак в России.

Источник: tolknews.ru

гневный пост жена Хрусталева ответила хейтерам скандал Мария Гончарук Дмитрий Хрусталев "Вечерний Ургант" НТВ Instagram "Фабрика"
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