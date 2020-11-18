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Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка

17:15 18.11.2020 Фото: ridus.ru
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Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал

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Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал

Невинные люди становились жертвами охоты правоохранительных органов на Андрея Чикатило — самого известного советского маньяка, убившего по меньшей мере 44 человек. Об этом в среду, 18 ноября, «Ленте.ру» рассказал Исса Костоев, в 80-е годы — заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР.

Костоев был одним из тех, кто по долгу службы следил за убийствами в Ростовской области, которые, как позже выяснится, совершал Андрей Чикатило. По воспоминаниям Костоева, из Москвы в Ростовскую область для контроля расследования серийных убийств был направлен очень опытный сотрудник прокуратуры Владимир Казаков.
«Казаков начал изучать все материалы и очень быстро понял: арестованы невиновные. Но руководство областных прокуратуры и УВД продолжало настаивать: задержаны настоящие убийцы. Показывали протоколы допросов, в которых действительно все выглядело красиво», — говорит Костоев.

Позже, 19 августа 1985 года, прокуратура РСФСР возбудила уголовное дело в отношении работников органов внутренних дел Ростовской области, допустивших нарушение социалистической законности и задержавших невиновных. Но 25 ноября 1985 года дело против милиционеров прекратили за недоказанностью.

7 июля подполковник запаса Амангали Губайдуллин рассказал о своей работе в Бутырском СИЗО, куда на психиатрическую экспертизу привезли Чикатило. По словам Губайдуллина, маньяк, находясь в Бутырке, «ни на что не жаловался и ничего не просил».

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году. Из-за ошибок в расследовании арестовать его удалось только в 1990-м. Чикатило приговорили к смертной казни. Установлено, что в период с 1982 по 1990 год он совершил 44 доказанных убийства, чаще всего его жертвами становились дети. Сам маньяк говорил о 56 убийствах.

Источник: lenta.ru

маньяк серийный убийца Андрей Чикатило
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