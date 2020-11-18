АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada шестой раз в 2020 году

"АвтоВАЗ" в шестой раз за год поднял цены на автомобили

"АвоВАЗ" в шестой раз за год поднял цены на машины, снова в пределах 1%, следует из данных прайс-листов производителя.

Так, семейство машин Lada Granta подорожало на 5 тысяч рублей, и теперь Granta в кузове "седан" стоит от 489 тысяч рублей. Семейство Vesta выросло в цене на 9-11 тысяч рублей (от 677 тысяч рублей), Largus - на 8 тысяч рублей (пассажирский - от 654 тысяч). Lada 4x4 подорожала на 6 тысяч рублей (стоит от 588 тысяч рублей). Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva) сохранила прежний ценник и предлагается по цене от 738 тысяч рублей. Lada Xray подорожала на 7 тысяч (от 661 тысячи рублей), следует из прайс-листов.

В последний раз "АвтоВАЗ" повышал цены с 1 октября. Рост составил 1-2,1%, максимальное удорожание пришлось на Lada Vesta и Lada Largus фургон. До этого ценники на машины Lada переписывали в начале года, затем с 1 апреля и 1 мая, но каждый раз повышение было небольшим - в пределах 1-2%.

"АвтоВАЗ" с большим отрывом сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В октябре продажи компании превысили 37 тысяч машин (+22,5% год к году), что оказалось лучшим месячным результатом для Волжского автозавода за последние шесть лет. По итогам десяти месяцев, тем не менее, продажи компании снизились на 10% - до 264,7 тысячи автомобилей. Это немного лучше рынка, который просел за тот же период на 12% - до 1,189 миллиона машин.

Источник: РИА Новости