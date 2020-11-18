18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada шестой раз в 2020 году

17:30 18.11.2020 Фото: pixabay.com
1 1

Практически все модели российского бренда в среднем подорожали на 1-1,5%.

% name% title
"АвтоВАЗ" в шестой раз за год поднял цены на автомобили

"АвоВАЗ" в шестой раз за год поднял цены на машины, снова в пределах 1%, следует из данных прайс-листов производителя.

Так, семейство машин Lada Granta подорожало на 5 тысяч рублей, и теперь Granta в кузове "седан" стоит от 489 тысяч рублей. Семейство Vesta выросло в цене на 9-11 тысяч рублей (от 677 тысяч рублей), Largus - на 8 тысяч рублей (пассажирский - от 654 тысяч). Lada 4x4 подорожала на 6 тысяч рублей (стоит от 588 тысяч рублей). Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva) сохранила прежний ценник и предлагается по цене от 738 тысяч рублей. Lada Xray подорожала на 7 тысяч (от 661 тысячи рублей), следует из прайс-листов.

В последний раз "АвтоВАЗ" повышал цены с 1 октября. Рост составил 1-2,1%, максимальное удорожание пришлось на Lada Vesta и Lada Largus фургон. До этого ценники на машины Lada переписывали в начале года, затем с 1 апреля и 1 мая, но каждый раз повышение было небольшим - в пределах 1-2%.

"АвтоВАЗ" с большим отрывом сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В октябре продажи компании превысили 37 тысяч машин (+22,5% год к году), что оказалось лучшим месячным результатом для Волжского автозавода за последние шесть лет. По итогам десяти месяцев, тем не менее, продажи компании снизились на 10% - до 264,7 тысячи автомобилей. Это немного лучше рынка, который просел за тот же период на 12% - до 1,189 миллиона машин.

Источник: РИА Новости

рост цен цены на авто АвтоВАЗ
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто будет покупать?

Аноним, 18 ноября 2020 18:45
В чём новость то? Этот Автоваз всегда цены подымает, новость это если бы Автоваз сделал,что то неординарное, например снизил цену на свои изделия или сделал по настоящему хороший,качественный автомобиль, который бы уделал немецкий автопром!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова
19:08 18-11-2020
Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова
Судятся студенты с МГУ из-за дистанционки: снизить плату требуют 200 человек
18:57 18-11-2020
Судятся студенты с МГУ из-за дистанционки: снизить плату требуют 200 человек
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД»
18:55 18-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
БердскАгентству недвижимости Центральное требуются сотрудники!
18:53 18-11-2020
Агентству недвижимости Центральное требуются сотрудники!
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск" 1
18:42 18-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в России
18:39 18-11-2020
Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в России
"Для мужчины - это стыдно": Не просить денег у государства призвал артистов Боярский 1
18:32 18-11-2020
Как изменились цены на бензин за неделю на АЗС Новосибирской области
18:20 18-11-2020
Как изменились цены на бензин за неделю на АЗС Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:14 18-11-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Задержать Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей дал согласие Совфед
18:04 18-11-2020
Задержать Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей дал согласие Совфед