Неожиданно! Принято решение о продаже здания мэрии

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсетях (@sardanaavksentieva) опубликовала неожиданную новость о том, что принято решение о продаже здания мэрии

"Городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города", - считает Сардана Авксентьева.

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсетях (@sardanaavksentieva) опубликовала неожиданную новость о том, что принято решение о продаже здания мэрии.

"Есть одна мысль, которую я с моими с заместителями долго обсуждали, более года.



И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже - на Октябрьской и Гоголя.

Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам.

Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель Евгений Григорьев предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю.

Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга.

Для удобства жителей организуем один фронт-офис в центре.

Более того, скоро мы начнем тестировать программу поездок на такси в служебных целях. Содержание автотранспорта дорого.

Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях - на такси.

Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета.

На фото я, полноценный участник субботника по строительству здания горисполкома (мэрии) в 70-х годах прошлого века. В этом здании, будучи ребенком, каталась на лифте, меня ловили и вытаскивали из него. По его коридорам я бегала по вечерам, обожала эклеры из столовой на первом этаже. Чтобы я никому не мешалась, мне давали задание точить архитекторам карандаши или разносить бумаги по кабинетам. После окончания университета я пришла работать сюда. Тайком плакала в каморке на первом этаже, получив первый заслуженный втык от начальства. Это здание мне как дом, я знаю каждый его закуток, поэтому я так долго взвешивала решение", - сообщает мэр Якутска.

Источник: sakhapress.ru