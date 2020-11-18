18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Армия России заходит в войну Карабаха

16:36 18.11.2020 Фото: pixabay
0

Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.

% name% title
Война в Карабахе не прекращена

Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.

"Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам", - говорится в постановлении, поддержанном на заседании СФ в среду.

За это решение проголосовали 129 сенаторов. Согласно постановлению, оно вступает в силу со дня его принятия.

вооруженные силы карабах разрешил использовать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это поможет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
17:20 18-11-2020
Как COVID вызвает облысение, объяснение врача
БердскЗапасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
17:20 18-11-2020
Запасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
17:17 18-11-2020
Начали сдавать балконы для работников удаленки жители Сочи
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
17:15 18-11-2020
Следователь по делу Чикатило рассказал о невинных жертвах охоты на маньяка
Бердск"Он догнал меня, задернул платье и сфотографировал нижнее белье": О сексуальных домогательствах из первых уст женщин Новосибирска и Бердска
17:11 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
17:10 18-11-2020
День ракетных войск и артиллерии празднуют 19 ноября 2020 года в России: История памятного дня
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
17:00 18-11-2020
Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
16:57 18-11-2020
Подают иск на сериал «Перевал Дятлова» родственники погибших «дятловцев»
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
16:51 18-11-2020
Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин
БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
16:50 18-11-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru