Готовивших теракт на концерте Киркорова посадили на 20 лет

Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в Махачкале в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства.

Фигуранты дела о подготовке теракта на концерте Киркорова получили тюремные сроки

Южный окружной военный суд назначил им сроки от 10 до 20 лет колонии.

Южный окружной военный суд вынес приговор участникам подготовки теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, назначив сроки от 10 до 19 лет колонии. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Казуеву Хидирнеби Абдулгамидовичу назначено 19 лет в исправительной колонии строгого режима; Халдузову Габибуле Абдулагаджиевичу - 18 лет в колонии строгого режима; Ибрагимову Самиру Ибрагимовичу - 17 лет в колонии строгого режима; Магомедову Шамилю Шарабудиновичу - 10 лет в колонии строгого режима", - сообщил представитель суда, отметив, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее стало известно о завершении судебного следствия по делу в отношении Казуева, Халдузова, Ибрагимова и Магомедова, обвиняемых в подготовке теракта. 2 ноября суд приступил к прениям. Гособвинитель попросил назначить фигурантам дела от 11 до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в Махачкале в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.

Обвинения были предъявлены по ст. 205 УК РФ ("Участие в действиях организаций, признанных террористическими"), ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ организованной группой") и ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ организованной группой"). По версии обвинения, злоумышленники состояли в международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).