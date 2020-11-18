Обсудит борьбу с коронавирусом в России 18 ноября Путин

Путин 18 ноября обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в регионах

Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе традиционного совещания с членами правительства обсудит ситуацию с коронавирусом в регионах страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации в целом", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. "Разумеется, будут даны оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах", - добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Путин работает в своей резиденции в Ново-Огарево. В течение дня у него также пройдет несколько встреч и совещаний, "которые пока не планируется публичить". Кроме того, по словам Пескова, возможны международные телефонные разговоры. "Если будут, мы вас проинформируем", - пообещал он.

Источник: ТАСС