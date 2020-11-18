На ссорах России и Польши зарабатывает Америка, заявил Валенса

Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что Польше и России надо налаживать добрососедские отношения, ведь на их ссорах зарабатывают другие страны, в том числе США.

"Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. А если это за пределами наших возможностей, то надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с (президентом Борисом) Ельциным... Если мы договоримся, то будем иметь выгоду - и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий", - сказал Валенса.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о США, собеседник агентства сказал: "Прежде всего. Но не только".



Валенса, возглавлявший Польшу в 1990-1995 годах, посетовал, что если бы он не проиграл следующие выборы, то в отношениях двух стран все было бы по-другому. "И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения", - заявил он.Отвечая на вопрос, в чем они видит причину того, что нынешнее руководство Польши считает более правильным закупать в США сжиженный газ, нежели природный газ из России, поставляемый трубопроводным транспортом, Валенса заявил, что это является следствием нахождения у власти соответствующих политиков. "Это потому, что мы имеем таких плохих политиков, которые не умеют считать", - сказал он.

"От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона. Поэтому всегда будет выгоднее. При этом нужно, чтобы мы стали умнее, чтобы поняли, что это не выгодно, что здесь ближе", - добавил собеседник агентства.

Ранее польские власти неоднократно заявляли, что намерены отказаться от покупки российского газа или максимально снизить его объем. В последнее время Польша подписала несколько долгосрочных контрактов на покупку сжиженного газа в США.

Источник: РИА