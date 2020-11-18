Запасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска

Холодную воду отключат

В связи с устранением дефекта на водоводе Ду= 150мм по адресу: ул. Комсомольская 4Б,будет прекращена подача холодного водоснабжения у потребителей по адресам:ул.Комсомольская 2а,2б,4а,4б,4в,6б, ул. Ленина 15,15а,15б,17а,19а с 02:00ч. 19.11.2020 года.

Подвоз воды будет организован.

О возобновлении подачи воды будет сообщено дополнительно.