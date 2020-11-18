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Запасайтесь водой! Отключат холодную в ночь на 19 ноября в 11 домах Бердска

17:20 18.11.2020 Фото: pixabay.com
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О возобновлении подачи воды будет сообщено дополнительно.

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Холодную воду отключат

В связи с устранением дефекта на водоводе Ду= 150мм по адресу: ул. Комсомольская 4Б,будет прекращена подача холодного водоснабжения у потребителей по адресам:ул.Комсомольская 2а,2б,4а,4б,4в,6б, ул. Ленина 15,15а,15б,17а,19а с 02:00ч. 19.11.2020 года.
Подвоз воды будет организован.
О возобновлении подачи воды будет сообщено дополнительно.

нет воды. отключение
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