Обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии предъявил СК

Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.

Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России установили личности четырех причастных к гибели российского летчика майора Романа Филипова в Сирии, им заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 18 ноября.

Четверых обвиняемых в гибели Филипова объявили в международный розыск. Все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (Хайят Тахрир аш-Шам). Следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Установленным лицам в зависимости от роли и степени участия каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирии террористы совершили обстрел из зенитно-ракетного комплекса и поразили самолет Су-25СМ, которым управлял Роман Филипов. Пилот катапультировался и приземлился в одном километре от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб.

Самолет ВС РФ разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет, защитный шлем и кислородную маску.

Сотрудники СК России исследовали спутниковые снимки и достоверно установили места гибели Филипова и крушения российского самолета Су-25СМ. Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие участники террористической организации и их пособников, имеющих отношение к гибели Романа Филипова.

Источник: Известия