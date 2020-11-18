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Обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии предъявил СК

17:29 18.11.2020 Фото: commons.wikimedia.org/Газета «Красная звезда»
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Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.

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Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России установили личности четырех причастных к гибели российского летчика майора Романа Филипова в Сирии, им заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 18 ноября.

Четверых обвиняемых в гибели Филипова объявили в международный розыск. Все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (Хайят Тахрир аш-Шам). Следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Установленным лицам в зависимости от роли и степени участия каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирии террористы совершили обстрел из зенитно-ракетного комплекса и поразили самолет Су-25СМ, которым управлял Роман Филипов. Пилот катапультировался и приземлился в одном километре от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб.

Самолет ВС РФ разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет, защитный шлем и кислородную маску.

Сотрудники СК России исследовали спутниковые снимки и достоверно установили места гибели Филипова и крушения российского самолета Су-25СМ. Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие участники террористической организации и их пособников, имеющих отношение к гибели Романа Филипова.

Источник: Известия

летчик погиб сирия Роман Филипов
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