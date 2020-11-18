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Задержать Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей дал согласие Совфед

18:04 18.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мень являлся губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области. Сейчас он является аудитором Счетной палаты.

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Совет федерации дал согласие на задержание Михаила Меня

Совфед рассмотрел на пленарном заседании вопрос о даче согласия генпрокурору России Игорю Краснову на задержание аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в качестве обвиняемого по делу о хищении. Вопрос был включен в повестку по предложению спикера Совета федерации Валентины Матвиенко. Совфед дал согласие, решение было принято единогласно.

До должности аудитора в СП Михаил Мень возглавлял Минстрой (с 2013 по 2018 год).
Как пояснил Краснов, СКР расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн руб. девять лет назад. «Следственным комитетом расследуется дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний “Продо” в составе организованной группы 700 млн руб. из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — сказал Игорь Краснов на заседании Совфеда.

Сам Мень ранее не знал о планах Генпрокуратуры. «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал он «Интерфаксу». Он также сообщил агентству, что находится в России.

В Счетной палате надеются на объективное расследование и ожидают его итогов. «Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — заявили там.

Михаил Мень занимал должность губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. С 2018 года стал аудитором Счетной палаты. До этого был вице-губернатором Московской области (1999−2002 год) и заместителем мэра Москвы (2002−2005 год).

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