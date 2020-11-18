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"Для мужчины - это стыдно": Не просить денег у государства призвал артистов Боярский

18:32 18.11.2020 Фото: Скриншот
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Он предлагает тем, кто потерял работу в пандемию, искать другую. Он бы, например, пошел водить автомобиль.

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Боярский призвал артистов оставаться мужчинами и не просить денег у государства

Артисты, жалующиеся на потерю дохода из-за пандемии, должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае. Я бы не взял государственную поддержку, не могу себе позволить такой роскоши.

Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит — пошел бы водить машину», — сказал актер.

На тяжелое положение, в котором оказались многие артисты из-за карантинных ограничений и резкого падения доходов, ранее обращал внимание Лев Лещенко.

Также на эту проблему указывал заслуженный артист РФ Валерий Меладзе. Певец напомнил, что большинство музыкантов лишились возможностей для заработка после отмены концертов и выступлений.

О финансовых трудностях заявляли и ряд других российских знаменитостей. Так, актриса Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты, а продюсер Иосиф Пригожин предложил освободить музыкантов от некоторых налогов.

доход мужчина музыкант народный артист потеряли работу стыдно Михаил Боярский
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От редакции

Где артистам брать деньги?

Аноним, 18 ноября 2020 18:42
"Боярский призвал артистов оставаться мужчинами и не просить денег у государства"

Это не тот случайно однофамилец, у которого сын Сергей Михайлович Боярский в госдуме депутатом, ну который придумал законопроект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить запрещенную информацию?

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