18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в России

18:39 18.11.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Президент подчеркнул, что этот вопрос всегда остается в поле зрения властей, и отметил, что участники совещания уделят этому вопросу особое внимание.

% name% title
Путин обсуждает с правительством ситуацию с коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в РоссииШвейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не противЕщё 539 новостей

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто. Об этом 18 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает сайт Кремля.

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее», — сказал он, открывая совещание с членами правительства в режиме видеоконференции..

Путин подчеркнул, что этот вопрос всегда остается в поле зрения властей, и отметил, что участники совещания уделят этому вопросу особое внимание.

После этого глава государства обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой доложить о ситуации с распространением инфекции в стране, дать соответствующие оценки, а также рассказать о том, что необходимо сделать для борьбы с COVID-19.

По данным на 18 ноября в России зарегистрировано 1 991 998 случаев заболевания COVID-19, из которых 20 985 — за последние сутки. Наибольшее количество новых пациентов с подтвержденным коронавирусом выявлено в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). При этом впервые с сентября количество вылечившихся пациентов за сутки превысило число новых случаев.

За все время эпидемии в стране зарегистрировало 34 387 летальных исходов среди граждан с подтвержденным COVID-19. 1 501 083 пациентов выздоровели.

COVID-19 коронавирус правительство распространение совещание Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сделают важные заявления?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова
19:08 18-11-2020
Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова
Судятся студенты с МГУ из-за дистанционки: снизить плату требуют 200 человек
18:57 18-11-2020
Судятся студенты с МГУ из-за дистанционки: снизить плату требуют 200 человек
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД»
18:55 18-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
БердскАгентству недвижимости Центральное требуются сотрудники!
18:53 18-11-2020
Агентству недвижимости Центральное требуются сотрудники!
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск" 1
18:42 18-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в России
18:39 18-11-2020
Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в России
"Для мужчины - это стыдно": Не просить денег у государства призвал артистов Боярский 1
18:32 18-11-2020
Как изменились цены на бензин за неделю на АЗС Новосибирской области
18:20 18-11-2020
Как изменились цены на бензин за неделю на АЗС Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:14 18-11-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Задержать Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей дал согласие Совфед
18:04 18-11-2020
Задержать Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей дал согласие Совфед