Решение о локдауне принято? Путин заявил о непростой ситуации с COVID-19 в России

Президент подчеркнул, что этот вопрос всегда остается в поле зрения властей, и отметил, что участники совещания уделят этому вопросу особое внимание.

Путин обсуждает с правительством ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто. Об этом 18 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает сайт Кремля.

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее», — сказал он, открывая совещание с членами правительства в режиме видеоконференции..

Путин подчеркнул, что этот вопрос всегда остается в поле зрения властей, и отметил, что участники совещания уделят этому вопросу особое внимание.

После этого глава государства обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой доложить о ситуации с распространением инфекции в стране, дать соответствующие оценки, а также рассказать о том, что необходимо сделать для борьбы с COVID-19.

По данным на 18 ноября в России зарегистрировано 1 991 998 случаев заболевания COVID-19, из которых 20 985 — за последние сутки. Наибольшее количество новых пациентов с подтвержденным коронавирусом выявлено в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). При этом впервые с сентября количество вылечившихся пациентов за сутки превысило число новых случаев.

За все время эпидемии в стране зарегистрировало 34 387 летальных исходов среди граждан с подтвержденным COVID-19. 1 501 083 пациентов выздоровели.