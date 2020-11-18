Судятся студенты с МГУ из-за дистанционки: снизить плату требуют 200 человек

Минобрнауки отреагировало на иск студентов к МГУ из-за дистанционки

Минобрнауки не должно принимать решение о перерасчете платы за обучение студентов-контрактников — это может сделать только Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова. Так в ведомстве отреагировали на иск студентов вуза, которые требуют вернуть им часть платы из-за введенной в последних двух семестрах дистанционки, передает РИА Новости.

«Каждый случай требует уточнения с вузом, понимания того, как реализуется образовательная программа, потому что есть случаи, когда становится лучше», — сказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук. Также он подчеркнул, что те, кто говорит о более низкой стоимости дистанционного обучения, забывают, что нагрузка на преподавателей при таком формате увеличивается.

Об иске, который подготовили около 200 студентов, стало известно 18 ноября. Согласно тексту иска, из-за весенних ограничений учащиеся лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором. Также в нем выдвинуты и другие требования, в частности перерасчет стоимости проживания студентов в общежитии и отмена платы для тех, кто уехал на время ограничений.