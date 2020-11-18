18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова

19:08 18.11.2020 Фото: Кремлин.ру
1 2

Путин призвал не ругать глав регионов, где наиболее остро стоит ситуация с коронавирусом, а помогать им.

% name% title
Голикова назвала 10 регионов России, где почти нет коек для лечения коронавирусных больных
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал ПутинДолгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал ПутинЕщё 542 новостей

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, в которых ситуация с койками для лечения больных коронавирусом обстоит наиболее критически. Об этом она доложила Владимиру Путину на совещании 18 ноября.

Сначала Голикова назвала Чувашию, Севастополь и Орловскую область. Потом президент попросил ее озвучить весь список.

Вице0премьер также назвала Ивановскую, Пензенскую, Самарскую, Омскую и Иркутскую области, республики Мордовию и Коми. Голикова добавила, что в среднем по России заняты 81% коек. Но в указанных регионах этот показатель куда выше.

Голикова подчеркнула, что сейчас в регионах решается сложный вопрос о балансе между оказанием помощи заразившимся коронавирусом и болеющим неинфекционными заболеваниями.

А Путин призвал не ругать глав регионов, где наиболее остро стоит ситуация с коронавирусом, а помогать им.

койки коронавирус помогать регионы Татьяна Голикова Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отдавать под ковидных другие больницы?

Аноним, 18 ноября 2020 19:48
Это потому, что реально больных этим ОРВИ всего третья часть пациентов.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скелет мужчины нашли колодце на ОбьГЭС: проверит среди без вести пропавших СК Новосибирска
20:41 18-11-2020
Скелет мужчины нашли колодце на ОбьГЭС: проверит среди без вести пропавших СК Новосибирска
Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу
20:36 18-11-2020
Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу
ЛДПР: Выражаем соболезнование Андрею Ивановичу Шимкиву в связи с кончиной супруги
20:33 18-11-2020
ЛДПР: Выражаем соболезнование Андрею Ивановичу Шимкиву в связи с кончиной супруги
Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал Путин
20:24 18-11-2020
Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал Путин
Недвижимость Прохора Шаляпина хочет присвоить себе двоюродная бабушка
20:20 18-11-2020
Недвижимость Прохора Шаляпина хочет присвоить себе двоюродная бабушка
Крупную партию дефицитных антибиотиков завезли в аптеки Новосибирска
20:12 18-11-2020
Крупную партию дефицитных антибиотиков завезли в аптеки Новосибирска
Врач не приходит, лекарств в аптеках нет в разгар второй волны коронавируса, выяснил ОНФ
19:56 18-11-2020
Врач не приходит, лекарств в аптеках нет в разгар второй волны коронавируса, выяснил ОНФ
Какие штрафы за призывы к отчуждению территорий узаконила Госдума? 1
19:42 18-11-2020
Какие штрафы за призывы к отчуждению территорий узаконила Госдума?
Долгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал Путин
19:23 18-11-2020
Долгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал Путин
Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова 1
19:08 18-11-2020
Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова