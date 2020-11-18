Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова

Путин призвал не ругать глав регионов, где наиболее остро стоит ситуация с коронавирусом, а помогать им.

Голикова назвала 10 регионов России, где почти нет коек для лечения коронавирусных больных

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, в которых ситуация с койками для лечения больных коронавирусом обстоит наиболее критически. Об этом она доложила Владимиру Путину на совещании 18 ноября.

Сначала Голикова назвала Чувашию, Севастополь и Орловскую область. Потом президент попросил ее озвучить весь список.

Вице0премьер также назвала Ивановскую, Пензенскую, Самарскую, Омскую и Иркутскую области, республики Мордовию и Коми. Голикова добавила, что в среднем по России заняты 81% коек. Но в указанных регионах этот показатель куда выше.

Голикова подчеркнула, что сейчас в регионах решается сложный вопрос о балансе между оказанием помощи заразившимся коронавирусом и болеющим неинфекционными заболеваниями.

А Путин призвал не ругать глав регионов, где наиболее остро стоит ситуация с коронавирусом, а помогать им.