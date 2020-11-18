Долгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал Путин

Президент призвал сократить установленный Роспотребнадзором норматив. Голикова в ответ заявила, что 48 часов — это предельный срок из-за разных условий в регионах.

Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на COVID

Норматив в 48 часов для получения результата теста на коронавирусную инфекцию слишком большой, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 18 ноября.

«Двое суток — долго, за это время человек, если болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее призвала все клиники и лаборатории по всей стране, в том числе частные, начать выдавать результаты тестов на COVID-19 в течение двух суток. Вице-премьер указала, что россияне высказывают недовольство долгим ожиданием результатов.

Однако Путин считает, что нужно сократить и этот срок. «Вы ведь мне докладывали пару месяцев назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок», — заявил он, обращаясь к вице-премьеру.

Голикова в ответ сообщила, что подобные системы действительно используются, но их обращение в обороте ограничено. Вице-премьер назвала 48 часов на предоставление лабораторных результатов предельным сроком из-за разных условий в регионах. «Доставка материала в лабораторию не всегда возможна, особенно в отдаленных населенных пунктах сразу», — указала она.

Вице-премьер добавила, что в то же время власти дали разрешение на использование тест-систем, которые «обладают в том числе и экспресс-возможностями». По ее словам, если подобные тесты не дают 100-процентный результат, в случае положительного анализа его перепроверяют методом ПЦР, чтобы четко установить диагноз.

На слишком долгие сроки выполнения тестов в медицинских лабораториях также обращал внимание глава Минздрава Михаил Мурашко. 16 ноября Роспотребнадзор обновил санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19, ограничив максимальный срок выполнения теста с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования двумя сутками.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 17 ноября, с начала пандемии в России проведено более 70 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.