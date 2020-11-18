18.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Долгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал Путин

19:23 18.11.2020 Фото: Кремлин.ру
1

Президент призвал сократить установленный Роспотребнадзором норматив. Голикова в ответ заявила, что 48 часов — это предельный срок из-за разных условий в регионах.

% name% title
Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на COVID
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал ПутинДолгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал ПутинЕщё 542 новостей

Норматив в 48 часов для получения результата теста на коронавирусную инфекцию слишком большой, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 18 ноября.

«Двое суток — долго, за это время человек, если болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее призвала все клиники и лаборатории по всей стране, в том числе частные, начать выдавать результаты тестов на COVID-19 в течение двух суток. Вице-премьер указала, что россияне высказывают недовольство долгим ожиданием результатов.

Однако Путин считает, что нужно сократить и этот срок. «Вы ведь мне докладывали пару месяцев назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок», — заявил он, обращаясь к вице-премьеру.

Голикова в ответ сообщила, что подобные системы действительно используются, но их обращение в обороте ограничено. Вице-премьер назвала 48 часов на предоставление лабораторных результатов предельным сроком из-за разных условий в регионах. «Доставка материала в лабораторию не всегда возможна, особенно в отдаленных населенных пунктах сразу», — указала она.

Вице-премьер добавила, что в то же время власти дали разрешение на использование тест-систем, которые «обладают в том числе и экспресс-возможностями». По ее словам, если подобные тесты не дают 100-процентный результат, в случае положительного анализа его перепроверяют методом ПЦР, чтобы четко установить диагноз.

На слишком долгие сроки выполнения тестов в медицинских лабораториях также обращал внимание глава Минздрава Михаил Мурашко. 16 ноября Роспотребнадзор обновил санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19, ограничив максимальный срок выполнения теста с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования двумя сутками.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 17 ноября, с начала пандемии в России проведено более 70 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

COVID-19 вице-премьер коронавирус ПЦР результаты тест Владимир Путин Татьяна Голикова
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько вы ждали результаты теста?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скелет мужчины нашли колодце на ОбьГЭС: проверит среди без вести пропавших СК Новосибирска
20:41 18-11-2020
Скелет мужчины нашли колодце на ОбьГЭС: проверит среди без вести пропавших СК Новосибирска
Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу
20:36 18-11-2020
Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу
ЛДПР: Выражаем соболезнование Андрею Ивановичу Шимкиву в связи с кончиной супруги
20:33 18-11-2020
ЛДПР: Выражаем соболезнование Андрею Ивановичу Шимкиву в связи с кончиной супруги
Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал Путин
20:24 18-11-2020
Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал Путин
Недвижимость Прохора Шаляпина хочет присвоить себе двоюродная бабушка
20:20 18-11-2020
Недвижимость Прохора Шаляпина хочет присвоить себе двоюродная бабушка
Крупную партию дефицитных антибиотиков завезли в аптеки Новосибирска
20:12 18-11-2020
Крупную партию дефицитных антибиотиков завезли в аптеки Новосибирска
Врач не приходит, лекарств в аптеках нет в разгар второй волны коронавируса, выяснил ОНФ
19:56 18-11-2020
Врач не приходит, лекарств в аптеках нет в разгар второй волны коронавируса, выяснил ОНФ
Какие штрафы за призывы к отчуждению территорий узаконила Госдума? 1
19:42 18-11-2020
Какие штрафы за призывы к отчуждению территорий узаконила Госдума?
Долгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал Путин
19:23 18-11-2020
Долгим ожидание теста на COVID-19 двое суток назвал Путин
Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова 2
19:08 18-11-2020
Нет мест для больных с коронавирусом в ковидных госпиталях: регионы назвала Голикова