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Какие штрафы за призывы к отчуждению территорий узаконила Госдума?

19:42 18.11.2020
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За повторные призывы, а также за попытки отчуждения части территорий России, нарушение её территориальной целостности предложено ввести уголовную ответственность на срок до 10 лет.

Госдума приняла закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий

Административные штрафы за публичные призывы к отчуждению территорий России составят до 500 тысяч рублей. Соответствующие поправки в КоАП приняла Госдума.

Штрафы за первый призыв к отчуждению территорий России составят от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч. За те же действия, совершённые с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, штраф для граждан составит от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Дела об административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры и рассматривать судьи и судьи гарнизонных военных судов.

Законопроект внесли во исполнение норм обновлённой Конституции глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

За повторные призывы, а также за попытки отчуждения части территорий России, нарушение её территориальной целостности предложено ввести уголовную ответственность на срок до 10 лет. Данные поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы сегодня также были приняты в окончательном чтении.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 18 ноября 2020 20:10
58-я, часть 2-я?

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