Крупную партию дефицитных антибиотиков завезли в аптеки Новосибирска

Новосибирцы не верят, что лекарств хватит надолго. Медикаменты начнут продавать с 19 ноября.

В новосибирские аптеки завезли антибиотики и антивирусные препараты

Принадлежащие городу Новосибирску аптеки получили медикаменты, которые особенно востребованы осенью в период пандемии. Об этом сообщила мэрия города через свою страницу в социальной сети «ВКонтакте».

- Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Ещё один лекарственный препарат — «Клеримед» — начнут продавать с завтрашнего дня, - пообещали чиновники.

В первую очередь о поступлении лекарств уведомят тех, кто оставил в аптеках рецепты на отсроченное обслуживание. Всего аптеки должны получить 18 тысяч упаковок «Левофлоксацина» и 12,4 тысячи упаковок «Клеримеда».

Новосибирцы не верят, что лекарств хватит надолго. В новостной ленте Яндекса они комментируют происходящее с лекарствами в аптеках как нечто ужасное.

- Разрыв между поставками 10 дней, при том что раскупаются лекарства за 2-3 дня. А остальным как быть это время? Кошмар конечно полнейший творится, - написала пользователь по имени Марина, комментарий которой поддержало больше всего новосибирцев.