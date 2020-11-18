Доплачивать 7000 и 10 000 рублей студентам-медикам, работающих в ковидных госпиталях, приказал Путин

Путин поручил доплачивать некоторым категориям медиков

Владимир Путин 18 ноября провел совещание с членами правительства на тему ситуации с коронавирусом. Говорили в том числе о доплатах медикам.

дословно

В. Путин: В своё время мы предусмотрели специальные доплаты для медицинских работников, оказывающих непосредственную помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Повышенная нагрузка на медицинских специалистов сохраняется, как мы видимо, а то и растёт. И эти выплаты, конечно, должны быть сохранены. При этом сами врачи и медсёстры (знаю, что Председатель Правительства работал с медицинским сообществом, с представителями медицинского сообщества) ставили вопрос о том, чтобы сделать порядок их начисления более справедливым и более понятным.

В этой связи напомню, что начиная с ноября запланирован переход на новый формат выплат врачам и медработникам. Выплата будет производиться исходя из количества смен, в ходе которых работник участвовал в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению больных коронавирусной инфекцией. Так Правительство договорилось с медицинским сообществом. Я в связи с этим прошу Правительство и регионы отнестись к внедрению этого механизма крайне внимательно и ответственно.

Также прошу Правительство исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учётом окончания финансового года дополнительно предусмотреть поддержку регионам. Мы это неоднократно обсуждали, определенные решения уже приняты. Сейчас договорились о том, что можно сделать дополнительно – направить им средства для осуществления доплат медработникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом.

Сейчас в медучреждениях, как мы знаем, большой объём работы, напрямую не связанный с лечением больных, и этот объем отчасти берут на себя и студенты-медики, которых привлекают медучреждения. Это, в том числе, позволило высвободить опытных специалистов для работы в «красных зонах».

Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, надо обязательно поощрять. Предлагаю – знаю, что в Правительстве это прорабатывалось – также предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным, а именно для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ – 7 тысяч рублей.

И конечно, сейчас очень востребована поддержка медицинских работников со стороны волонтёров. Тоже сегодня об этом уже упоминали, и не один раз. Эта работа уже идёт в рамках акции «Мы вместе», идет давно, успешно. Прошу региональные и местные власти оказывать волонтёрским организациям необходимое содействие, включая предоставление средств связи и помещений. Инициатива, искренний порыв людей должны быть обязательно услышаны и всемерно поддержаны.