В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:
В школе номер 1 из-за того, что учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию детей вызвали в школу, чтобы объяснить новую тему. Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга? Не понимаю, почему вместо того, чтобы рисковать здоровьем детей, нельзя научить учителя включать онлайн трансляцию??
Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу
20:36 18.11.2020
Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:
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От редакции
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Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу
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