Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу

Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:

В школе номер 1 из-за того, что учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию детей вызвали в школу, чтобы объяснить новую тему. Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга? Не понимаю, почему вместо того, чтобы рисковать здоровьем детей, нельзя научить учителя включать онлайн трансляцию??

