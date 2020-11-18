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Фото: Учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию - детей вызвали в школу

20:36 18.11.2020
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Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:
В школе номер 1 из-за того, что учитель математики не умеет включать онлайн трансляцию детей вызвали в школу, чтобы объяснить новую тему. Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга? Не понимаю, почему вместо того, чтобы рисковать здоровьем детей, нельзя научить учителя включать онлайн трансляцию??
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дистанционка онлайн трансляция удаленная учеба
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