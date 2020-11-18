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Скелет мужчины нашли колодце на ОбьГЭС: проверит среди без вести пропавших СК Новосибирска

20:41 18.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены.

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СК установит личность погибшего

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в Новосибирске, сообщила вечером 18 ноября, старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

17 ноября 2020 года на территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе города Новосибирска в канализационном коллекторе обнаружены скелетированные останки человека. По данному факту следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

Следователями Следственного комитета проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костных останков. Предположительно останки принадлежат мужчине.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

доследственная проверка медицинская экспертиза причины смерти скелетированные останки Анастасия Кулешова
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